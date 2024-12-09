KYK BURS ÜCRETLERİ 2025 Lisans, Yüksek lisans KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu?

2025 KYK burs ve kredi miktarları, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Devlet, yükseköğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamaya devam ederken, yeni burs miktarlarıyla öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamasına katkıda bulunmayı hedefliyor. KYK bursu, her yıl belirli oranlarda artırılarak öğrencilerin yaşam standartlarına uygun hale getiriliyor. Peki, 2025 Lisans, Yüksek lisans KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden." dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira." yanıtını verdi.

Bunun üzerine, salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun, halen nerelerde yüzüyor." ifadelerini kullandı.