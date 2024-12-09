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KYK BURS ÜCRETLERİ 2025 Lisans, Yüksek lisans KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu?

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KYK burs ücretleri 2025 yılı için ne kadar oldu? Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi ücretleriyle ilgili açıklama geldi. Her yıl olduğu gibi, 2025 yılında da KYK burs ücretlerine zam yapıldı. Öğrenciler, "KYK bursu kaç TL oldu?" ve "KYK bursu ne kadar zamlandı?" sorularına yanıt arıyor.

2025 KYK burs ve kredi miktarları, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. Devlet, yükseköğrenim gören öğrencilere maddi destek sağlamaya devam ederken, yeni burs miktarlarıyla öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamasına katkıda bulunmayı hedefliyor. KYK bursu, her yıl belirli oranlarda artırılarak öğrencilerin yaşam standartlarına uygun hale getiriliyor. Peki, 2025 Lisans, Yüksek lisans KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu? Detaylar haberimizde...

KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslenerek, "Bu sene ne burs vereceğiz? Rakamı aldın benden." dedi. Bakan Bak da "3 bin lira dediniz efendim, aylık 3 bin lira." yanıtını verdi.

Bunun üzerine, salondakilere "Nasıl, 3 bin lira iyi mi?" diye soran Erdoğan, "2 bin alınıyordu. Şimdi onu 3 bine yükselttik. Daha iyi olacak inşallah. Ama bizim Özgür kardeşimiz sağ olsun, halen nerelerde yüzüyor." ifadelerini kullandı.

KYK BURS ÜCRETLERİ 2025 KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu?

KYK BURS ÜCRETLERİ 2025 Lisans, Yüksek lisans KYK bursu ne kadar, kaç TL oldu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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