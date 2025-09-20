KYK burs/öğrenim kredisi başvurusu ne zaman? 2025 KYK burs başvuruları nasıl yapılır?

Üniversiteye ilk kez başlayacak olan öğrencilerle birlikte eğitime devam eden pek çok kişi, KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Her yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci, bu yıl da binlerce öğrenci için önemli bir gündem maddesi haline geldi. KYK burs\kredi başvuruları ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru süreci için henüz resmi bir takvim açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen başvurular, her yıl belirli tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınıyor. Ancak 2025-2026 eğitim öğretim yılı için başvurular henüz başlamış değil.

Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları Ekim ayı içerisinde alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor. Başvurular başladığında, öğrenciler e-Devlet üzerinden KYK Burs/Kredi Başvuru ekranı aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci boyunca adayların kişisel, ailesel ve maddi durumları sistem üzerinden değerlendirilecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da internet üzerinden tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler, burs ya da kredi arasında ayrı bir tercih yapmaksızın, aynı başvuru formunu doldurarak her iki destek için de değerlendirmeye alınırlar.

Başvuru işlemleri yalnızca e-Devlet kapısı üzerinden yapılmakta olup, farklı bir platformdan başvuru kabul edilmemektedir. Bu nedenle adayların, e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak KYK Burs/Kredi Başvuru ekranı üzerinden işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak:

KYK bursundan yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler yararlanabilir.

Bir yükseköğretim programına kayıtlı olmak:

İlk defa bir ön lisans (2 yıllık) veya lisans (4 yıllık) programına kayıt yaptıran öğrenciler,

Hazırlık sınıfı hariç olmak üzere ara sınıflarda eğitimine devam edenler,

Yüksek lisans (master/doktora) öğrencileri burs başvurusu yapabilir.

Gelir durumu bakımından maddi desteğe ihtiyaç duymak:

Burslar, aile gelir durumu düşük olan ve sosyal güvencesi olmayan ya da sınırlı olan öğrencilere öncelik verilerek verilir. Başvuru sırasında öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu detaylı şekilde incelenir.









Herhangi bir kurumdan burs almamak:

KYK bursu almak isteyen öğrenciler, devlet dışındaki kurum, kuruluş veya özel vakıflardan burs alıyorlarsa, KYK bursu verilmeyebilir. Ancak öğrenim kredisi alınabilir.

Disiplin cezası almamış olmak:

Öğrencinin öğrenim gördüğü kurumda disiplin cezası almamış olması, burs değerlendirmesinde olumlu etkendir.

Daha önce KYK bursu ya da kredisi almamış olmak:

Bir öğrenci, öğrenim hayatı boyunca aynı öğrenim düzeyinde (lisans, yüksek lisans vb.) sadece bir kez burs veya kredi alabilir.

Açık öğretim öğrencisi olmamak (istisnai durumlar hariç):

Açık öğretim öğrencileri genelde burs alamaz.

Ancak şehit veya gazi yakını olan açık öğretim öğrencileri istisnai olarak başvuru yapabilir.

Bir üst sınıfa geçiş yapmış olmak (ara sınıflar için):

Ara sınıflarda başvuru yapacak öğrencilerin başarılı olup bir üst sınıfa geçmiş olmaları gerekir.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Üniversite öğrencileri tarafından en çok merak edilen konuların başında, KYK burs ücretinin bu yıl ne kadar olacağı geliyor. Geçtiğimiz yıl (2024-2025 eğitim öğretim döneminde), KYK burs ve kredi ödemeleri lisans öğrencileri için aylık 3.000 TL olarak yapılmıştı.

Ancak 2025-2026 dönemi için burs/kredi miktarı henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Yeni ücretin, üniversite kayıtlarının tamamlanması ve başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte ilan edilmesi bekleniyor.