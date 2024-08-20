KYK 2024 yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri aylık mı yıllık mı? KYK yurt ücreti kaç TL?

KYK 2024 yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvuruları gündeme geliyor. KYK yurt ücreti ne kadar oldu? KYK yurt ücretleri aylık mı yıllık mı? 2024 KYK yurt ücreti kaç TL? soruları gündeme geliyor. 2024-2025 KYK yurt ücreti kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024-2025 GSB yurt başvuruları başladı. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Yurt başvurusu yapacak öğrenciler için süreç bugün başladı ve başvurular 24 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2024-2025 yılı için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak olan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. Güncel KYK yurt ücretleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz dönem yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

2024 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Bugün başlayan yurt başvuruları 24 Ağustos Cumartesi gün sonuna dek yapılabilecek. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ AYLIK MI YILLIK MI?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

2024 KYK YURT ÜCRETİ KAÇ TL?

2024-2025 dönemi için KYK yurt ücretleri, başvuru yapacak öğrenciler arasında merak konusu oldu. Şu anda güncel KYK yurt ücretleri açıklanmamış olsa da, önceki dönemlerde ödenen ücretler şöyleydi: Tip 1 yurt için aylık 345 TL, Tip 2 için 405 TL, Tip 3 için 480 TL, Tip 5 için 510 TL ve Tip 6 için 570 TL.

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