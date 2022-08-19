ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni sezonu ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak 2022 ve Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman olacağı araştırılıyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi?

Kuruluş Osman dizisi seyirciler tarafından heyecanla izleniyor. Sezon finali bölümünde izleyenleri merakta bırakan Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak, tarihi belli mi merakla bekleniyor. Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman yeni sezon tarihi belli mi? Detaylar haberimizdedir…

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi seyirciler tarafından heyecanla izleniyor. Kuruluş Osman dizisi izleyiciler tarafından yeni bölümü merakla bekleniyor. Ancak Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacağı henüz belli değil.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aygül Hatun'un akıbeti

Osman Bey için artık hedef Yenişehir'dir. Osman Bey ve Alpleri Yenişehir'i kuşatırken Bala, Malhun, Ayşe, Aygül Hatunlar ve bacılar da boş durmayacaktır. Kılık değiştirerek kaleye sızan Hatunlar düşmanı içerden çökertebilecek midir? Düşmanla kıyasıya savaşırken okla yaralanan Aygül Hatun'un akıbeti ne olacaktır?

Hatunlar esir düşenleri kurtarabilecekler mi?

Kumral Abdal, Demirci Davud ve Akça Derviş Romanos'un elindedir. Romanos, Osman Bey'in kurduğu oyunu çözebilmek için her şeyi yapmaya hazırdır. Kumral Abdal, Akça Derviş ve Demirci Davud, Romanos'un işkencelerine dayanabilecek midir? Bala, Malhun ve diğer Hatunlar onları kurtarabilecekler midir?

Demirci Davud kendisini öne atıyor

Osman Bey kapısına dayandığı Yenişehir'de çetin bir direnişle karşılaşır. Osman Bey, Yenişehir'in fethi için bilek gücünün yanında zekasını da konuşturacaktır. Osman Bey'in dahiyane planı nedir? Sonunda Kayı Alpları, Yenişehir'in kapılarına dayanır… Neye uğradığını şaşıran Romanos ve askerleri kirli bir oyun oynamaya kalkışır… Savaşın en çetin anlarında, Demirci Davud canı pahasına, Kayı sancağının dalgalanabilmesi için kendisini öne atar. Demirci Davud kurtulabilecek midir?

Osman Bey Romanos'un cezasını kesiyor

Osman Bey ve Alpları, Yenişehir'i ele geçirir. Romanos'la vuruşan Osman Bey, onun kellesini alarak cezasını keser. Bu yeni bir zaferdir ancak Yenişehir ahalisi Osman Bey için yeni bir sorun mu olacaktır?

Sultan'ın Yenişehir fethine tepkisi

Osman Bey'in Yenişehir'i fethetmesi Bitinya'da hakim güç olduğu anlamına gelecektir. Osman Bey'in peş peşe yaptığı fetihler Konya'da nasıl yankılanacaktır? Sultan Alaeddin, Yenişehir'in fethine nasıl tepki verecektir?

KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren "aşk" oldu… Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını "aşkla" gördü. Gücünü kılıcından değil, "aşktan" aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını "aşkla" verdi. 72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu… Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, "ilahi aşkla" kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmen : Ahmet Yılmaz – Fethi Bayram

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KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

Burak Özçivit : Osman

Didem Balçın : Selcan

Yıldız Çağrı Atiksoy : Malhun Hatun

Serhat Kılıç : Kosses

Erkan Avcı : Nikola

Seda Yıldız : Şeyh Edebali

Yıldıray Şahinler : Rogatos

Özge Törer : Bala Hatun

Emre Basalak : Gündüz

Rüzgar Aksoy : Turgut

Burak Çelik : Göktuğ

Çağrı Şensoy : Cerkutay

Yiğit Uçan : Boran

Ahmet Yenilmez : Demirci Davud

Emin Gürsoy : Kumral Abdal

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