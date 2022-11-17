Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 personel alımı ne zaman şartları ne?

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevlendirmek üzeri 110 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyor. İlana başvurmak isteyen Vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvurunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki Kültür ve Turizm bakanlığı yayınladığı ilana başvurular nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kültür ve Turizm Bakanlığı 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı için ilan yayımladı. İş arayan vatandaşlar ise, iş ilanını araştırmaya başladı. Sözleşmeli personellerin alımı için öncelikle başvurular değerlendirilecek. Adaylar, başvuru tarihini dört gözle bekliyor. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru tarihi ve şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NASIL YAPILICAK?

Başvurular elektronik ortamda 05.12.2022- 19.12.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

KÜRTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2).Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3).Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4).Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5). Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6). Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar: Adıyaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray (1), Amasya (1), Antalya (1), Ardahan (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Bilecik (2), Bingöl (1), Bolu (2), Burdur (4), Bursa (2), Çanakkale (2), Çankırı (1), Denizli (4), Diyarbakır (1), Düzce (2), Edirne (1), Elazığ (3), Erzincan (4), Erzurum (3), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (2), Gümüşhane (3), Isparta (2), İzmir (9), Karabük (1), Kars (1), Kastamonu (3), Kayseri (3), Kırıkkale (1), Kırklareli (2), Kocaeli (2), Kütahya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Nevşehir (2), Rize (4), Sakarya (3), Sivas (3), Şanlıurfa (3), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1).