Kredi kartlarına saat kısıtlaması mı geliyor? Kredi kartlarına gelen yeni düzenlemede neler var?

Güncelleme:
Gece saatlerinde banka hesaplarından habersiz para çekildiğine dair haberler artarken, şimdi tüm kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren bir önlem gündemde. Peki, kredi kartlarına saat kısıtlaması mı geliyor? Kredi kartlarına gelen yeni düzenlemede neler var?

Bankacılık dünyasında son günlerde kullanıcıların güvenliğini doğrudan etkileyen bir adım atıldı. Gece saatlerinde yapılan işlemler için yeni bir uygulama devreye giriyor. Peki, bu düzenleme hangi saatleri kapsıyor ve kredi kartı sahiplerini neler bekliyor? Merak edilen ayrıntılar ortaya çıkıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KREDİ KARTLARINA SAAT KISITLAMASI MI GELDİ?

Evet, kredi kartları için yeni bir saat kısıtlaması getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından alınan karar doğrultusunda, artık tüm bankalarda 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılacak nakit çekim işlemleri için ek güvenlik önlemleri zorunlu hale geldi.

Bu önlem, özellikle gece saatlerinde gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konuldu. Yeni düzenlemeye göre, müşteriler bu saat aralığında kredi kartından nakit çekmek istediklerinde, çipli kimlik kartlarını kullanarak fiziksel olarak kimlik doğrulaması yapmak zorunda olacak.

Bu sayede, dolandırıcıların müşterinin bilgisi dışında gece saatlerinde hesaplardan para çekmesini önlemek hedefleniyor.

KREDİ KARTLARINA GELEN YENİ DÜZENLEMEDE NELER VAR?

Yeni düzenleme, kredi kartı kullanıcılarının güvenliğini artırmayı amaçlıyor. 22.00–06.00 saatleri arasında yapılacak nakit avans çekimi ve bazı bankacılık işlemleri, yalnızca çipli kimlik kartlarıyla doğrulama yapıldıktan sonra gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, telefonunda NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği bulunmayan kullanıcılar, bu saatler arasında nakit avans çekimi yapamayacak.

Böylece, dolandırıcılar gece saatlerinde kullanıcıların bilgisi olmadan işlem yapamayacak. Düzenleme, bankaların sistemlerine de zorunlu olarak uygulanacak ve tüm müşterileri kapsayacak şekilde yürürlüğe girecek. Kullanıcılar, bu saatlerde işlem yapmak için çipli kimliklerini ve NFC özellikli telefonlarını kullanmak zorunda kalacak.

BDDK NEDİR?

BDDK, yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye'de bankacılık sektörünü denetleyen ve düzenleyen resmi bir devlet kurumudur. Kurum, finansal sistemin güvenli, şeffaf ve istikrarlı bir şekilde işlemesini sağlamak için çeşitli düzenlemeler ve denetimler uygular. Bankalar ve finans kuruluşları, BDDK'nın belirlediği kurallara uymak zorundadır.

BDDK NE İŞ YAPAR?

BDDK'nın temel görevi, Türkiye'deki bankacılık sisteminin güvenliğini ve etkinliğini sağlamaktır. Kurum, bankaların faaliyetlerini denetler, finansal riskleri takip eder ve vatandaşların haklarını koruyacak düzenlemeler yapar. Ayrıca, siber dolandırıcılık ve haksız işlem risklerini azaltmak için yeni güvenlik önlemleri belirler ve uygulamaya koyar. Örneğin, gece saatlerinde kredi kartı işlemlerine getirilen kimlik doğrulama zorunluluğu, BDDK'nın kullanıcı güvenliğini artırmaya yönelik bir tedbiridir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

