Kredi kartlarına düzenleme gelecek mi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı?
Kredi kartlarına düzenleme gelecek mi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? Kredi kartlarına yönelik düzenleme iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uygulanan ekonomi programının detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Bakan Şimşek, konuyla ilgili bir düzenlemenin olup olmayacağını netleştirdi.
Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde kredi kartlarına düzenleme olacağı yönündeki iddialara yanıt vererek, "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limitleri belirlerken gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi, o konulara bakacağız ama yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok" diye konuştu. Peki, kredi kartlarına düzenleme gelecek mi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...
KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?
Kredi kartlarına düzenleme olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Bakan Şimşek, "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limitleri belirlerken gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi, o konulara bakacağız ama yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.