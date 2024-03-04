Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemde kredi kartlarına düzenleme olacağı yönündeki iddialara yanıt vererek, "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limitleri belirlerken gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi, o konulara bakacağız ama yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok" diye konuştu. Peki, kredi kartlarına düzenleme gelecek mi? Mehmet Şimşek açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...

KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Kredi kartlarına düzenleme olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Bakan Şimşek, "Önemli olan bankaların kurallara uyması, limitleri belirlerken gerçekçi beyan, belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi, o konulara bakacağız ama yaptığımız sonuçlandırdığımız bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.