Kredi kartı temassız ödeme limiti ne kadar? İşte yeni limit tutarı

Kredi kartı temassız ödeme limiti ne kadar? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin yükseltilmesi 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Peki, Kredi kartı temassız ödeme limiti ne kadar olacak? Detaylar...

KREDİ KARTI TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ

Kart ve mobil cihaz üzerinden temassız ödeme imkanı sunan şifresiz işlem limiti değişiyor. Kartlarla temassız ödeme limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 TL'den 1500 TL'ye çıkarılıyor.

2 YIL SONRA 2 KATINA ÇIKARILDI

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.

SALGIN DÖNEMİNDE ÖNEM KAZANMIŞTI

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

BDDK'nın 2 yıl sonra kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temas ödeme limitlerini 1500 TL'ye çıkarmasının, kullanıcılara kolaylık sağlaması beklenirken bu kararın, enflasyonun etkisiyle ürünlerdeki aşırı artışla da ilgili olduğu yorumları yapılmıştı.