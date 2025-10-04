Kredi, burs başvuruları ne zaman? KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? (2025-2026) KYK burs, kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

2025-2026 eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenciler için bir diğer kritik süreç başlıyor. Özellikle devlet yurdu yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülecek KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin en çok araştırdığı konulardan biri de KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları oldu. Eğitim hayatına maddi destek arayan binlerce öğrenci, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak başvuru takvimini merakla bekliyor.

KYK, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere geri ödemesiz burs ve geri ödemeli öğrenim kredisi seçenekleri sunarak, yükseköğrenim sürecinde önemli bir finansal destek sağlıyor. Henüz başvuru tarihleri netleşmese de, geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında başvuruların ekim ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, sadece Türkiye'nin resmi dijital platformu olan e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Başvuruların farklı internet siteleri veya kurumlar aracılığıyla yapılması durumunda, bu işlemler geçersiz sayılır. Bu yöntem, öğrencilerin kişisel bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve başvuru sürecinin şeffaf, merkezi bir şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla uygulanmaktadır.

Öğrencilerin, başvuru tarihleri, şartları ve diğer önemli bilgilerle ilgili en güncel duyuruları takip etmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi kanallarını yakından izlemeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında yaşanabilecek teknik sorunlar ya da sorular için, Bakanlık çağrı merkezleri ve üniversitelerin öğrenci işleri birimleri destek sağlamaktadır.

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, e-Devlet hesabına giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan "KYK Burs/Kredi Başvurusu" hizmeti üzerinden adım adım yönlendirilir. Yönlendirmeleri takip ederek başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, süreci başarıyla tamamlamış olur.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, resmi olarak sadece e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilir. Başvurular başladığında, öğrenciler "Gençlik ve Spor Bakanlığı / Burs-Kredi Başvurusu" sayfasına giriş yaparak istenen bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurmak zorundadır.

Başvuru formunda kimlik bilgileri, eğitim durumu, ailedeki kişi sayısı, hane geliri ve özel durumlar (örneğin şehit veya gazi yakını olmak, engellilik gibi) ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Başvurunun tamamlanması için sistemde sunulan elektronik taahhütname mutlaka onaylanmalıdır; aksi halde burs veya kredi ödemeleri başlatılmaz.

Tüm işlemler dijital ortamda yapıldığı için herhangi bir fiziksel belge teslimi gerekmez. Ancak başvuru formundaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması, değerlendirme sürecinde oldukça önemlidir.

Geçmiş yıllara bakıldığında, KYK burs ve kredi başvurularının genellikle Ekim ayının ikinci haftasında başladığı ve Kasım ayının başlarına kadar sürdüğü görülmektedir. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için de benzer bir takvimin açıklanması bekleniyor. Güncel duyurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamuoyuna iletilecektir.

KYK BURS ÜCRETİ

2024–2025 eğitim-öğretim yılı boyunca KYK tarafından sağlanan burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, öğrencilerin eğitim seviyelerine göre farklı miktarlarda gerçekleştirilmiştir. Buna göre, ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL, doktora öğrencilerine ise 6.000 TL ödeme yapılmıştır.

Bu ödemeler 2024 yılı süresince sabit kalmış ve düzenli olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştır. Ancak, ekonomik koşulların ve enflasyonun yükselmesi nedeniyle, 2025 Ocak ayından itibaren burs ve kredi miktarlarının yeniden gözden geçirilmesi gündemde yer almıştır.

Özellikle temel tüketim maddelerindeki fiyat artışları ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle, yeni eğitim döneminde burs ve kredi ödemelerinde artış yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamaların, önümüzdeki haftalarda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulması öngörülmektedir.

KYK BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KYK bursundan yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, belirli kriterleri karşılaması gerekmektedir. Bu kriterler, genel uygunluk koşulları ve öncelikli değerlendirme durumları olmak üzere iki ana başlık altında incelenir.

Genel Başvuru Şartları:

T.C. vatandaşı olmak

Bir yükseköğretim programında aktif öğrenci statüsüne sahip olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duyulması

Akademik başarıya sahip olmak (hazırlık sınıfı hariç sınıf tekrarı yapılmamış olması)

Öncelikli Değerlendirilecek Öğrenciler:

Bazı öğrenciler sistem tarafından öncelikli gruplar olarak değerlendirilir. Bu kapsamda:

Şehit ya da gazi yakını olan öğrenciler

%40 ve üzeri engelli bireyler

Anne ya da babasını kaybetmiş olanlar

Devlet koruması altında yetişmiş öğrenciler (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yurtlarda kalanlar)

Darüşşafaka Lisesi mezunları

Milli sporcu unvanına sahip öğrenciler

Aile geliri asgari ücretin altında olan bireyler

Bu kriterlere sahip olan öğrencilerin başvuruları, burs değerlendirme sürecinde öncelikli olarak ele alınır. Ancak unutulmamalıdır ki, bu şartları taşıyor olmak kesin burs hakkı kazanıldığı anlamına gelmez. Uygun görülen adaylara burs sağlanırken, diğer öğrenciler öğrenim kredisi almaya hak kazanabilir.

Başvuru sürecinde doğru ve eksiksiz bilgi beyanı, değerlendirmenin sağlıklı şekilde yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir.