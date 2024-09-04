Mateo Kovacic kimdir sorusu birçok futbolsever tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kovacic kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

KOVACİC KİMDİR?

Mateo Kovacic (d. 6 Mayıs 1994, Linz, Avusturya), Premier League ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Hırvat millî futbolcudur. Orta saha mevkiinde görev yapmaktadır. Ayrıca Hırvatistan millî futbol takımı oyuncusudur.

Altyapı kariyeri

Avusturya'nın Linz kentine, Bosna-Hersek'teki Kotor Varoš'tan oraya taşınan Bosnalı Hırvat ebeveynlerden dünyaya gelen Kovacic, erken yaşlarda yerel LASK Linz'in genç takımında futbol kariyerine başladı. 2007 yılında, Kovacic 13 yaşındayken Ajax, Internazionale, Juventus ve Bayern Münih dahil olmak üzere birçok tanınmış Avrupa kulüplerinin yetenek avcıları tarafından fark edildi, ancak ailesi Hırvat takımı Dinamo Zagreb akademisine katıldığı Zagreb'e taşındı.Kovacic, 2009 yılında bacağının kırıldığı ciddi bir yaralanma geçirdi, ancak 31 Mayıs 2010'da uzun bir toparlanmanın ardından sahalara geri döndü ve 17 yaş altı Hırvat akademi liginin son maçında RNK'ya karşı 5-0'lık galibiyet kazandıkları maçta yer aldı.

Dinamo Zagreb

Kovacic dört ay sonra 6 Ekim 2010'da Vahid Halilhodzic'in isteği ile kulübün üst düzey kadrosu ile antrenmana başladı, ancak Ekim ayında kulüpte akademi lig maçlarında oynamaya devam etti. Aynı ay içerisinde, yerel spor günlükleri Sportske novosti, Arsenal'in baş yetenek avcısı Steve Rowley'nin Cibalia ve NK Zagreb'e karşı 17 yaş altı maçlarda oynamasını izlemek için Zagreb'e geldiğini bildirdi.

Kovacic ilk kez profesyonel ligde 2010-11 Prva HNL deplasman maçında 20 Kasım 2010'da Hrvatski Dragovoljac ile deplasman maçında oynadı ve Dinamo'nun 6-0 galibiyetinde dördüncü golünü attı. 2012-13 sezonunun başında, kulübün başka bir UEFA Şampiyonlar Ligi'ne giden eleme yolunda birkaç maçı kaçırmasına neden olan bir kemiksel problemler yaşadı. Dinamo'nun Porto'ya karşı ilk Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçta sahalara geri döndü.

Inter Milan

31 Ocak 2013'te Kovacic, Internazionale'ya transfer olmayı kabul etti. Anlaşmanın toplamda 15 milyon € değerinde olduğu ve Inter'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hak kazanması durumunda hemen ve 11 milyon € ödenmesi ve yıllık 4 milyon € maaş vereceğini duyurdu. Kovacic, daha önce 10 numarayı giyen Wesley Sneijder'in takımdan ayrılmasının ardından 10 numaralı formayı giydi.

Real Madrid

16 Ağustos 2015'te, teknik direktör Roberto Mancini kulübün Finansal Fair Play düzenlemeleri nedeniyle Kovacic'i Real Madrid'e satmak zorunda kaldığını bildirdi. Real Madrid iki gün sonra transferi onayladı ve Kovacic'in kulüp ile altı yıllık bir sözleşme imzaladığını duyurdu.Inter'in Yönetim Raporu (İtalyanca: Relazione sulla Gestione) bölümündeki mali dosyalamasına göre, transfer ücreti 29 milyon € idi. İlk sezonunun sonuna kadar toplam 34 maçta forma giydi. Sezonun başlayan aylarında, Real Madrid teknik direktörü Rafael Benítez tarafından oldukça düzenli olarak forma şansı buldu, neredeyse her orta saha pozisyonunda oynuyor - bazen merkezi, bazen geniş, bazen daha ileri mevkilerde rol alıyordu. Zinedine Zidane'ın Ocak ayı başında Benítez'in yerine göreve geldikten sonra, Kovacic'in maç şansı giderek seyrekleşti. Fransız, Benítez'in uyguladığı rakipler için daha spesifik kadrolar yerine mümkün olduğunca çok tanımlanmış bir ilk 11 kullanmayı tercih ederken, Kovacic bu durumdan etkilendi ve forma şansı bulamadı. Toplam sekiz maçta yer aldı ve Real Madrid'in 2015-16 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna giden rotasında bir gol attı. Kovacic ilk La Liga golünü 29 Ocak 2017 tarihinde Real Sociedad karşısında 3-0 kazandıkları maçta attı. Real Madrid'in 2016-17 La Liga ve 2017 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini kazandığı sezonda yarı zamanlı olarak forma şansı buldu.

Chelsea

1 Temmuz 2019'da Kovacic, beş yıllık bir sözleşme imzalayarak Chelsea'ye kesin olarak transfer oldu. Kovacic, Chelsea formasıyla ilk golünü 27 Kasım 2019'da Mestalla Stadyumu'nda Valencia'ya karşı 2-2 kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında attı. 7 Aralık 2019'da ilk Premier League golünü Everton'a karşı 1-3 deplasmanda kaybettikleri maçta attı.