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Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho'nun liste başında yer alıyordu

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Kovacic Fenerbahçe transferi iddiası! Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. İngiliz basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Mateo Kovacic'i duyurdu. Peki, Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte Kovacic Fenerbahçe transfer haberleri sonrası transferde son durum...

Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Yeni sezon öncesi kadrosunu yeni transferler ile güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. İngiliz basını, teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Mateo Kovacic'i duyurdu. Peki, Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? İşte Kovacic Fenerbahçe transfer haberleri sonrası transferde son durum haberimizde!

KOVACİC FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

8 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelse de teknik direktör Jose Mourinho'nun liste başına koyduğu dünyaca ünlü futbolcu ortaya çıktı. Portekizli teknik adam, Manchester City forması giyen Mateo Kovacic'i gözüne kestirdi. Bonservisi için 30 milyon euro istenen Hırvat orta saha için kiralama formülü üzerinde duruluyor. Kovacic'in İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA KOVACIC VAR

The Sun, Fenerbahçe'nin orta saha için Manchester City'den Mateo Kovacic ile ilgilendiğini iddia etti. Haberde Jose Mourinho'nun Hırvat orta sahayı takımında görmek istediği ve ilk tercihinin Kovacic olduğu belirtildi.

Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho'nun liste başında yer alıyordu

KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleştirmek için yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödemesi gerektiği ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin kiralama formülü üzerinde durduğu yazıldı.

KOVACIC'İN GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu forma giydiği 46 maçta 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Oyunun iki yönünde de etkili bir performans ortaya koyan Kovacic'in kontratı 2027 yılında sona erecek. Hırvat Milli Takımı ile de 104 maçta sahaya çıkan Kovacic ülkesi adına 5 gol kaydetti.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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