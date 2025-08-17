Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Konyaspor Gaziantep FK CANLI izle!

Konyaspor – Gaziantep maçı ne zaman oynanacak sorusu, 17 Ağustos 2025 Pazar gününü planlayan futbol tutkunlarının en çok araştırdığı konular arasında. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalı ise maç öncesinde netleşmiş durumda. Sporseverler bu mücadeleyi canlı izlemek için doğru platformu öğrenmek istiyor. Peki, Konyaspor – Gaziantep FK maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte bu önemli maçın detayları…

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2025–2026 sezonu kapsamında 17 Ağustos 2025 Pazar günü, saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Mücadele, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve taraftarların yoğun ilgisiyle gerçekleşmesi bekleniyor.

KONYASPOR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçın yayıncı kanalı ise beIN Sports 2 olarak belirlendi. Bazı kaynaklarda beIN Sports 1 ifadesi geçse de, resmi yayın akışına göre karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. İzleyiciler, doğru kanal bilgisine ulaşmak için maç günü beIN Sports'un yayın akışını kontrol etmeyi ihmal etmemeli.

KONYASPOR - GAZİANTEP FK CANLI İZLE

Bu karşılaşma, dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek. beIN Connect, TOD ve Digiturk kullanıcıları, platformlarına giriş yaparak Konyaspor – Gaziantep FK maçını yüksek kaliteli canlı yayınla takip edebilir. Maçı izlemek için bu platformlarda aktif bir aboneliğe sahip olmak gerekiyor.