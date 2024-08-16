Konyaspor Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS 16 Ağustos maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Galatasaray maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor Galatasaray maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Konyaspor Galatasaray maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Konyaspor Galatasaray maç özeti...

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN

Konyaspor Galatasaray maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Konyaspor Galatasaray maçını Bein Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KONYASPOR GALATASARAYMAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 21.00'de başladı. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

KONYASPOR GALATASARAYİLK 11 BELLİ OLDU MU?

Konyaspor Galatasaray maçı 11'leri:

KONYASPOR GALATASARAYMAÇ ÖZETİ

Konyaspor Galatasaray maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor Galatasaray maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanıyor.

KONYASPOR GALATASARAYMAÇI ÖZETİ

Konyaspor Galatasaray maç özetini maçın ardından Bein Sports 1 kanalından izleyebilirsiniz.

KONYASPOR GALATASARAYMAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konyaspor Galatasaray maçı 1-1 devam ediyor.

KONYASPOR GALATASARAYMAÇI NE ZAMANDI?

Konyaspor Galatasaray maçı 16 Ağustos 2024 günü oynandı.