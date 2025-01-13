Konyaspor Fenerbahçe hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Konyaspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Fenerbahçe maçı beIN Sports'ta canlı olarak yayınlanacak. Konyaspor Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan beIN kullanıcıları şifresiz izleyebilecek.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.