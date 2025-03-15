Konyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri! (VİDEO) Konyaspor Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

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KONYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZET

Konyaspor Beşiktaş maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Konyaspor Beşiktaş maçı 1-0'lık Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Konyaspor Beşiktaş maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.