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Konyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 23 Ocak Konyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

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Konyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 23 Ocak Konyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Konyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Konyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...

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Konyaspor - Ankaragücü maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?

Arabamcom Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.

Arabamcom Konyaspor - MKE Ankaragücü maçını Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.

Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Konyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 23 Ocak Konyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?

Maçta Ankaragücü 1-0 önde.

Ankaragücü maçta 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:

Ankaragücü'nün golleri:

  • 51. dakika : Ghayas Zahid

MAÇ SONUCU : KONYASPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ

Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ankaragücü Konyaspor Gündem Spor Haberler

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