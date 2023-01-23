Konyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? 23 Ocak Konyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir?
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Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçın bitmesinin ardından özeti izlemek isteyenler, Konyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı? Konyaspor - Ankaragücü maçının gollerini izle! Özet nereden izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maçının özeti çıktı mı, nereden izlenir? İşte detaylar...
Konyaspor - Ankaragücü maçının gollerini ve özetini izlemek isteyenler maç özeti nerede yayınlandı merak ediyor. Peki, Konyaspor - Ankaragücü maç özeti izle, maç özeti yayınlandı mı?
Arabamcom Konyaspor - MKE Ankaragücü maçı 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yani bu akşam saat 20:00'da başladı.
Arabamcom Konyaspor - MKE Ankaragücü maçını Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçta Ankaragücü 1-0 önde.
Ankaragücü maçta 1-0 önde. Maçta atılan goller şöyle:
Ankaragücü'nün golleri:
- 51. dakika : Ghayas Zahid
MAÇ SONUCU : KONYASPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ
Maç özetini bein Sports ekranlarından izleyebilirsiniz. Maçın özeti resmi bein Sports sitesinde yayınlanacaktır. Maç bitiminin ardından maç özetini izleyebilirsiniz.