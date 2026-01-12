Haberler

Aidat düzenlemesi Meclis'e geldi, fırsatçılar hemen fahiş zam yaptı

Güncelleme:
Konut aidatlarına yapılacak zamlar için yüzde 25,49'luk üst sınır öngören düzenleme TBMM'ye sunuldu. Düzenleme resmileşmeden bazı site yönetimleri "acil toplantı" adı altında aidatlara yüzde 35 ila 55 arasında zam yaptı.

Konut aidat zamlarına üst sınır getirecek düzenleme, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklife göre aidatlara yapılacak artış, en fazla yeniden değerleme oranı kadar olabilecek.

ÜÇ AY İÇİNDE ONAY ŞARTI

Düzenlemeye göre üst sınırı aşan bir zam yapılmak istenmesi halinde site yönetimlerinin üç ay içinde toplantı yaparak kat maliklerinin onayını alması gerekecek. Böylece yüksek oranlı artışlar için maliklerin rızası şart haline gelecek.

DÜZENLEME ÇIKMADAN ZAM

NTV'de yer alan habere göre; teklifin Meclis'e sunulmasının ardından bazı site yönetimleri acil toplantılarla aidat tutarlarını şimdiden belirledi. İddiaya göre bazı sitelerde zam oranları yüzde 35 ile 55 bandına kadar çıktı.

ÜST SINIR YÜZDE 25,49

Zam üst sınırına esas alınacak yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 25,49 olarak açıklandı. Teklifin yasalaşması durumunda uygulamanın geriye dönük işlemeyeceği ifade edilirken, uzmanlar maliklerin fahiş artışlara karşı itiraz hakkı bulunduğu ifade etti.

"YÖNETİCİ KENDİ KAFASINA GÖRE BELİRLEYEMEZ"

Gayrimenkul hukukçusu Ali Güvenç Kiraz, yüksek oranlı artışların fırsatçılık kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, "Yönetici kendi kafasına göre aidat belirleyemez. Bunu maliklere yansıtamaz" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Emlak
