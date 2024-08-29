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Köhn gitti mi? Derrick Köhn Almanya 2. Ligi hangi takıma gitti?

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Galatasaray'da ayrılması beklenen Derrick Köhn'ün yeni kulübü belli oldu. 25 yaşondaki Alman oyuncu, yeniden ülkesine dönüyor. Peki, Köhn gitti mi? Derrick Köh Almanya 2. Ligi hangi takıma gitti?

Galatasaray'ın Alman sol beki Derrick Köhn'e ülkesinin takımlarından Werder Bremen'in talip olduğu iddia edildi. Peki, Köhn gitti mi? Derrick Köhn Almanya 2. Ligi hangi takıma gitti?

DERRİCK KÖHN GİTTİ Mİ?

Play Spor'dan Ertan Süzgün, şu bilgileri aktardı: "Werder Bremen, Derrick Köhn için yarın için sağlık kontrolü programı ayarladı. Werder Bremen, Derrick Köhn'ün kiralık transferi için Galatasaray ile anlaşma sağladı. Oyuncu da Almanya'ya dönmeye ikna oldu. Köhn için uçuş planlaması oluşturuluyor. Yetişirse bu gece yetişmezse yarın sabah Bremen'de olacak."

Sky Sport'un haberine göre; Köhn'ü kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Alman takımı, görüşmelere başladı.

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'da 19 maça çıkan Derrick Köhn 1 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.

Sports Digitale'den Yağız Sabucnuoğlu'nun aktardığı bilgiler ise şu şekilde:

"Galatasaray ve Werder Bremen, Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Yapılan teklife göre; Köhn'ün maaşının tamamını Alman ekibi ödeyecek. Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonu, 6 milyon Euro civarında." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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