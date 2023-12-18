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Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

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Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can öldü ve neden öldü soruları gündeme gelirken Kocaelispor Asbaşkanı Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can'ın hastalığı kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı sorularına yanıt aranıyor. Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can'ın hastalığı nedir merak ediliyor. Peki, Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı?

Kocaeli spor Asbaşkanı Emre Can'ın neden öldüğü gündeme gelirken Emre Can kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kocaeli spor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Detaylar haberimizdedir…

KOCAELİSPOR ASBAŞKANI EMRE CAN NEDEN ÖLDÜ?

Sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden kaybeden Kocaeli spor Asbaşkanı Emre Can (48) ile Nijerya'da bulunan Kocaeli spor Başkanı Engin Koyun, tedbir amaçlı hastaneye başvurdu.

Kocaeli spor Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can (48) ile Kocaeli spor Başkanı Engin Koyun, 20 gün önce Nijerya'ya gitti. Burada kentteki futbol akademileri ve spor tesislerini ziyaret eden ikili, sporcuları izledi. Nijerya dönüşü rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Ekrem Can, 16 Aralık'ta sıtma hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un da bugün sabah saatlerinde tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu ve check-up yaptırdığı bildirildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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