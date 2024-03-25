Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyiciyi ekranların önünde kilitlemeye devam ediyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izlemek için merakla araştırıyor. Kızılcık Şerbeti yayınlandığı son bölümde yine çarpıcı bir son ile bitti. KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti 56. Bölümünde; Alev'in bavuluna alarak Abdullah'ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Onun bu eve kendisini huzursuz etmek için geldiğinin farkındadır ve Alev'i canından bezdirmeye ant içer. Bütün bu kaotik ortama dayanamayan Abdullah ise evi terk ederek Ömer'in yanına yerleşir. Kıvılcım'a linç kampanyası başlatan iş adamını önce uyaran Ömer, adamın laftan anlamaması sonucunda ona hayatının dersini verecektir.Fatih ve Görkem'in ilişkisi çok mutlu bir şekilde devam ederken aileler de bu durumdan hoşnuttur. Aile geçmişini sorgularken evlatlık verildiğine inanan Nilay konuyu çözmek için Doğa'dan yardım ister.

KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.