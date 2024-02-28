Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir, gerçek adı ne? Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında? sorularına yanıt aranıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin kadrosu genişliyor. Kızılcık Şerbeti Sibel kimdir, gerçek adı ne? Rüya Coriç kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ SİBEL KİMDİR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı diziye Rüya Coriç konuk oyuncu olacak. Coriç, dizide Rüzgâr'ın eski sevgilisi Sibel karakterine hayat verecek. Sibel, Rüzgar'a (Yiğit Kirazcı) zor anlar yaşatacak. Rüzgar, Sibel konusunda Nursema'dan (Ceren Karakoç) destek isteyecek.

RÜYA CORİŞ KİMDİR?

Sunucu, manken ve oyuncu olan Rüya Coriç, 1996'da Sırbistan'da doğdu. 2019 yılında Türkiye'nin güzellik yarışmalarından biri olan Best Model Of Turkey'e katılarak büyük ilgi gördü. Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon alanında eğitim aldı. Aynı yıl, Tv100 kanalında yayınlanan "100'de 100 Hayatlar" programında sunuculuk yaparak televizyon kariyerine adım attı.

Oyunculuk kariyerine ise 2016 yılında Deliormanlı filminde Cansu karakteriyle başladı. Daha sonra Aşk Yeniden, Kimse Bilmez, Emanet, Altın Kupa, Köy Düğünü gibi birçok film ve dizide rol aldı. Yeni projelerde de aktif olarak yer almayı sürdürmektedir. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Sibel karakteriyle konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıktı.