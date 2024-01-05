Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 46. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

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KIZILCIK SERBETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Abdullah'ın olaysız ayrılma çabaları ters tepecek, Pembe Alev'e daha da bilenecektir. Alev ve çevresindeki herkesi kendi ailesinden uzak tutmaya ant içmiştir. Bu konuda en büyük yardımcısı Nilay olacaktır.

Ömer, Kıvılcım'a ondan neden ayrıldığını itiraf eder. Ancak bu itiraf Kıvılcım tarafından kabul görmez. Onun yerine karar vermiş olmasından dolayı Ömer'i affetmez ve Ertuğrul ile olan ilişkisine devam etme kararı alır. Rüzgar ve Pembe dostluğu günden güne gelişmektedir. Kanalın yılbaşı partisine tüm ailesiyle katılan Pembe'yi Rüzgar'ın onur konuğu olarak takdim etmesi Pembe'nin çok hoşuna gider. Pembe'nin Fatih'e bir kız arkadaş bulma çabalarını anlayan Doğa için artık bu son damladır. Doğa, Pembe'ye açıktan savaş ilan eder.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

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