Kızıl Goncalar Ramazan sahnesi izle! Kızıl Goncalar Ramazan sahnesine ekip ne dedi?

Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar, her yeni bölümüyle konuşulmaya devam ediyor. Kızıl Goncalar'ın tepki çeken bir başka sahnesi ise Ramazan sahnesi oldu. Mert Yazıcıoğlu ile Nefise Esma Yılmaz'ın canlandırdığı sahnedeki diyalog geniş bir kesimin tepkisini çekti. Kızıl Goncalar Ramazan sahnesi izle! Tepki çeken Ramazan sahnesine ekip ne dedi?

Özgü Namal ve Özcan Demiz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinde son bölümünde Mert Yazıcıoğlu'nun oynadığı Cüneyd ile Nefise Esma Yılmaz'ın hayat verdiği Mira karakterinin arasında geçen "Ramazan" diyaloğu gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Eleştirilerin ardından yapım ekibinden dikkat çeken paylaşımlar geldi.

RAMAZAN SAHNESİNDE NE OLDU?

Tepki çeken sahnede Cüneyd kendisine bir şey ısmarlamak isteyen Mira'ya "Ramazan" cevabı veriyor. Anlayamayan Mira ise "Ramazan kim?" derken Cüneyd de "Recep, Şaban" karşılığını veriyor. Mira'nın da "Onlara damı çay ısmarlayayım" dediği sahne izleyicileri sinirlendirince "Seküler kesim için çok yanlış bir genelleme yapılıyor" yorumları yapıldı.

KIZIL GONCALAR EKİBİ SAHNE İÇİN NE DEDİ?

Gelen eleştirilerin ardından Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati, Instagram hesabından oyuncuları etiketleyerek "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" dedi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut da yapım ekibini etiketleyerek "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerine yer verdi.