Kızıl Goncalar canlı izle! 25 Mart 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 12. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir?

Kızıl Goncalar 9. bölümü canlı izle! Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızıl Goncalar dizisi canlı izle! NOW TV Kızıl Goncalar . bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni bölümde neler olacak?

Kızıl Goncalar DİZİSİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Kızıl Goncalar dizisini televizyondan izleyebileceğiniz gibi NOW TV'nin resmi web sitesinden de izleyebilirsiniz.

Kızıl Goncalar KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Levent, babasının ötanazi kararı verdiğini ve yurtdışına gideceğini öğrenir. Bir yandan babası Suavi'yle yüzleşir bir yandan kızı Mira'nın sürprizleriyle boğuşur. Kararını hayata geçirebilmek için Levent'in imzasına ihtiyaç duyan Suavi'nin ise yeni bir planı vardır.

Sadi gözüne giren Affan ile Feyza ve Affan'ın nişan merasimi yapılırken öte tarafta Hasna ve Müyesser Cüneyd'i etkisi altına aldığını ve her şeyin sorumlusu olduğuna inandıkları Zeynep için yeni bir tuzak hazırlar. Cüneyd Zeynep'in gizemli tavırlarından şüphelenirken bir büyük şüphe de Nadire'nin doldurduğu Naim'in aklına düşer. Bu şüphe Meryem'in en büyük korkusuyla yüzleşmesine sebep olacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mira'nın gerçek ailesinin peşine düşmesinden korkan Levent onu ikna edebileceğine inandığı tek kişi olan Meryem'den yardım ister. Meryem ise Suavi'nin sırrına ihanet etmekle Levent'e yalan söylemek arasında sıkışmışken Suavi'yi ötanazi kararından vazgeçirmeye uğraşır.

Zeynep'e oynanan oyun yüzünden onunla arası açılan Cüneyd bir buhrana sürüklenirken, Hasna'nın doldurduğu Sadi bu durumu, iktidarını perçinleyecek bir fırsat olarak kullanmaya karar verir. Ancak Zeynep'in kovulan eş olarak karşılaşacağı acı sona teslim olmaya niyeti yoktur. Annesinin itirazlarına rağmen boyundan büyük bir işe girişir.

Meryem'i ailesinden uzak tutmak isteyen Beste'nin eline ise çok büyük bir koz geçer. Sadi'nin Levent ile ailesini de davet ettiği ve Cüneyd'i köşeye sıkıştıracağı iftar ise büyük sırların açığa çıkmasıyla sonuçlanacaktır.

OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.