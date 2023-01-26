Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yeni yarışmacısı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı kimdir? 26 Ocak Kısmetse Olur yeni gelin adayı kim? Kısmetse Olur yeni yarışmacı Instagram hesabı! İşte detaylar...

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışma Kısmetse Olur Aşkın Gücü, ekranlara geri döndü. Kısmetse Olur'a yeni katılan yarışmacı araştırılmaya başlandı. Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur yeni yarışmacı kimdir? 26 Ocak Kısmetse Olur yeni gelin adayı kim? Kısmetse Olur yeni yarışmacı Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Tuğçe Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.

Damat adayları: Çağrı, Bilek, Bilgehan, Sedat, Zeyd, Erhan, Erol ve Oğulcan.

KISMETSE OLUR YENİ YARIŞMACI KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısının hayatı merak konusu oldu. Kısmetse Olur yeni yarışmacısı 40.bölüm yayınlandığında belli olacaktır.