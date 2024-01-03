KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU? 2024 Ocak ayı kira artış oranı, kira zammı ne kadar?

2024 Ocak ayı kira artış oranı, kira zammı ne kadar ve işyeri kira artışı ne kadar yapılmalı merak ediliyor. Aralık ayında enflasyon yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda ise yüzde 64.77 oldu. Hükümet fahiş kiralar sonrası konut kiralarına yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Geçtiğimiz aylarda uzatılan uygulama 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. 2024 Ocak ayı kira artış oranı, kira zammı ne kadar? Kira artış oranı kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

2024 OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, konut kiracısına yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Yüzde 25'lik zam sınırı iş yeri kiraları için geçerli değil. İş yeri kiralarında tavan zam hala enflasyon oranlarına göre belirlenmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklandığı enflasyon verisine göre iş yerlerine aralıkta en fazla yüzde 53,86 oranında zam yapılabilecek.

2024 KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, aralıkta TÜFE aylık yüzde 2,93 arttı, yıllık yüzde 64.77 oldu. Aralık ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 53,86 olarak gerçekleşti. Buna göre, ocak ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 53,86 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 5.000 lira

Zam oranı: %53,86

oranı: %53,86 Zam bedeli: 2.693 lira

Zamlı kira bedeli: 7.693 lira

KİRA ARTIŞ ORANI KAÇ OLDU?

Eski kira: 10.000 lira - Yeni kira: 15.386 lira

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.463 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 21.540 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 24.617 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 27.694 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 30.772 lira