Kings Dünya Kupası Türkiye takımı kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu?
Kings Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada Türkiye- İspanya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kings Dünya Kupası Türkiye kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu, merak edildi.
Kings Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Türkiye-İspanya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye-İspanya maçı öncesi, Kings Dünya Kupası Türkiye kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu, konuları araştırıldı.
KİNGS DÜNYA KUPASI NEDİR?
Futbol efsanesi Gerard Piqué tarafından oluşturulan Kings League ekosisteminin ilk ulusal takımlar turnuvası, geleneksel futbolu espor heyecanıyla birleştiren 7'ye 7 formatında mücadele eden 16 ülkeyi bir araya getiriyor.
Şampiyonada takımları temsilen Kun Agüero, Iker Casillas, Chicharito Hernández ve Mario Götze gibi yıldızlar da yer alıyor.
Turnuva 1 - 12 Ocak 2025 tarihleri ??arasında İtalya'da gerçekleşecek ve Torino'daki Allianz Stadyumu'ndaki finalle sona erecek.
KİNGS DÜNYA KUPASI TÜRKİYE KADROSUNDA KİMLER VAR?
Teknik Direktör :Burak Kaymak
Kaleciler
Osman Naz
Alp Arda
Defans Oyuncuları
Yiğit Yenihayat
Mehmet Yeşil
Memos Sözer
Orta Saha Oyuncuları
Berke Onuk
Yiğit Özbay
Osman Ural
Berk Kıratlı
Serhat Kot
Mete Demir
Forvet Oyuncuları
Berker Güllü
Berkay Sezer