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Kings Dünya Kupası Türkiye takımı kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu?

Kings Dünya Kupası Türkiye takımı kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu?
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Kings Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada Türkiye- İspanya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Kings Dünya Kupası Türkiye kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu, merak edildi.

Kings Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen Türkiye-İspanya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Türkiye-İspanya maçı öncesi, Kings Dünya Kupası Türkiye kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu, konuları araştırıldı.

KİNGS DÜNYA KUPASI NEDİR?

Futbol efsanesi Gerard Piqué tarafından oluşturulan Kings League ekosisteminin ilk ulusal takımlar turnuvası, geleneksel futbolu espor heyecanıyla birleştiren 7'ye 7 formatında mücadele eden 16 ülkeyi bir araya getiriyor.

Şampiyonada takımları temsilen Kun Agüero, Iker Casillas, Chicharito Hernández ve Mario Götze gibi yıldızlar da yer alıyor.

Turnuva 1 - 12 Ocak 2025 tarihleri ??arasında İtalya'da gerçekleşecek ve Torino'daki Allianz Stadyumu'ndaki finalle sona erecek.

Kings Dünya Kupası Türkiye takımı kadrosunda kimler var, oyucular profesyonel futbolcu mu?

KİNGS DÜNYA KUPASI TÜRKİYE KADROSUNDA KİMLER VAR?

Teknik Direktör :Burak Kaymak

Kaleciler

Osman Naz

Alp Arda

Defans Oyuncuları

Yiğit Yenihayat

Mehmet Yeşil

Memos Sözer

Orta Saha Oyuncuları

Berke Onuk

Yiğit Özbay

Osman Ural

Berk Kıratlı

Serhat Kot

Mete Demir

Forvet Oyuncuları

Berker Güllü

Berkay Sezer

Osman DEMİR
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