Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç tepkileri ile dikkat çeken yarışmacı kim? Milyoner yarışmacısı Yağmur Ateş kim?

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışan Yağmur Ateş, davranışlarıyla herkesi şaşkına çevirdi. Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç tepkileri ile dikkat çeken yarışmacı kim? Milyoner yarışmacısı Yağmur Ateş kim? İşte detaylar...

"ALKOL PROBLEMİMDEN DOLAYI BALKONDAN DÜŞTÜM"

5 sene önce Bali'ye taşınan 25 yaşındaki Ateş, konuşurken çıkardığı nefes sesleri, hareketleriyle dikkat çekti. Ada hayatında yaşamayı seven ve tekneyle dünyayı dolaşmak istediğini söyleyen yarışmacı, alkol probleminden dolayı balkondan düştüğünü ve beyin ameliyatı geçirdiğinden bahsetti.

YANLIŞ CEVAP VERİNCE HEMEN GİTMEYE ÇALIŞTI

Konuşma arasında sıkça İngilizce kelimeler kullanan yarışmacı, "Wow, crazy... Siz İngilizce konuşuyor musunuz? Ben Flemenkçe, İngilizce, İspanyolca, Endonezya ve Türkçe konuşuyor" dedi. Yarışmacının tepkileri karşısında şaşıran İmirzalıoğlu ise "En son Türkçe galiba" karşılığını verdi. Sorulara peş peşe doğru cevaplar veren yarışmacı, 50 bin TL'lik "Titikaka Gölü kurbağasını doğal yaşam alanında ziyaret etmek için hangi kıtaya gitmeniz gerekir?" sorusunda takıldı.

Asya, Afrika, Avusturya ve Güney Amerika şıklarında zorlanarak joker hakkını kullanan yarışmacı, yanlış cevap vererek elendi. Yanlış cevabı gören Ateş, hiçbir şey demeden yerinden kalkıp gitmeye çalışınca İmirzalıoğlu devreye girerek "Gidiyor musun? Bir veda cümlesi söylemek istemez misin?" dedi. Bunun üzerine geri dönen yarışmacı, "Geldiğim için çok eğlendim. Şovunuzun başarısını ve devamını diliyorum" diyerek yarışmadan ayrıldı.