Kerem Demirbay GOL izle! Kerem Demirbay Sparta Prag golü şut hızı kaç?
Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaştı. Kerem Demirbay GOL izle! Kerem Demirbay Sparta Prag golü şut hızı kaç?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in o golü kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kerem Demirbay GOL izle! Kerem Demirbay Sparta Prag golü şut hızı kaç?
İLK 11'LER
Galatasaray; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Sparta Prag; Vindahl, Vitik, Sorensen, Krejci, Preciado, Laçi, Kairinen, Rynes, Birmancevic, Karabec, Kuchta.
CANLI ANLATIM
26' Matej Rynes'in ortasında Jan Kuchta'nın kafayla indirdiği topu Berkan Kutlu göğsüyle kalecisine bıraktı.
23' Berkan Kutlu'nun uzun pasında Mauro Icardi topu kontrol edemeyince top rakibe geçti.
22' Galatasaray taraftarı golle birlikte desteğini artırdı.
21' Ladislav Krejci'nin savunma arkasına uzun pasında Davinson Sanchez, Adam Karabec'ten önce topu uzaklaştırdı.
20' Sol çaprazda topu alan Kerem Demirbay topla ceza sahası içine girdi. Kerem'in çaprazdan sert şutunda top direk dibinden ağlarla buluştu.
19' GOL GOL GOL! Galatasaray 1-0 öne geçti!
18' Mauro Icardi'nin ayağının dışıyla sağ kanada uzun pasında Barış Alper kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış Alper arkadan gelen rakibinden sıyrılamayınca topu kaybetti.
14' Barış Alper ceza sahasına koşu gösteren Mauro Icardi'yi düşündü ancak ara pası geçmedi.
13' Kerem Demirbay'ın sağ kanada uzun pasında Ladislav Krejci rakibinden önce topu karşıladı.
12' MUSLERA! Angelo Preciado'nun pasında topu alan Jan Kuchta'nın vuruşu Muslera'da kaldı. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı havada.
10' Qazim Laci'nin savunma arkasına uzun pası çok hızlı. Top kaleci Muslera'da kaldı.
8' Barış Alper'in sağ kanattan ortasında Mertens kale önünde topa dokunamadı.
6' MUSLERA! Nelsson'un kaptırdığı topta topu alanVeljko Birmancevic sol çaprazdan kaleyi düşündü. Muslera'nın ayağıyla kurtardığı top kornere gitti.
3' Sparta Prag karşılaşmaya oldukça baskılı başladı.
1' Maç başladı. Başarılar Galatasaray...
KEREM DEMİRBAY GOL İZLEME LİNKİ VAR MI?
Kerem Demirbay golünü EXXEN platformlarından izleyebilirsiniz.