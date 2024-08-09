Üye Girişi
Haberler

Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma transfer olacak? Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'nun transfer olup olmayacağı gündemde merak edilen sorulardan biri. Peki Kerem Aktürkoğlu transfer oluyor mu, son durum ne?

Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kerem Aktürkoğlu transfer son durum ne? Son dönemde adı İspanyol ve Rus kulüpleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu transfer süreci gündemde merak edilen konulardan. İşte Kerem Aktürkoğlu ve transfer süreci ile ilgili son gelişmeler haberimizde…

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFER OLDU MU?

Son dönemde adı İspanyol ve Rus kulüpleriyle sıkça anılan Kerem Aktürkoğlu için en ciddi teklifin Spartak Moskova'dan geldiği öğrenilmişti.

Spartak Moskova, milli futbolcu için Galatasaray'a 13 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Sarı-kırmızılı kulüple bu konuda anlaşmaya varıldığı ve Spartak Moskova'nın Aktürkoğlu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edilmişti. Yıldız futbolcunun menajeri William D'Avila, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile Spartak Moskova arasında anlaşma sağlandı, ancak oyuncunun kişisel şartları konusunda henüz bir uzlaşmaya varamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Sport-Express'e konuşan D'Avila, Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova kapısının kapandığını dile getirdi. Menajer D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" dedi.

Galatasaray'da 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun herhangi bir takıma transfer olup olmayacağı henüz belli değil.

Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Betül Cirit
Betül Cirit
Haberler.com - Gündem

Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Spartak Moskova Galatasaray Galatasaray Futbol Gündem Spor Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sara Hatayspor maçında yok mu, neden yok? Gabriel Sara sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Jelert Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Galatasaray Hatayspor maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Hatayspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ZAHA Hatayspor maçında yok mu, neden yok, sakat mı, cezalı mı, yedek mi? Wilfred Zaha TRANSFER mi oldu? Break Dans olimpiyatları CANLI izle! Break Dans olimpiyatları ne zaman saat kaçta, hani kanalda? Pubg Mobile kapanıyor mu? Pubg Mobile kapanacak mı, ne zaman yasaklanacak? Yemek Sepeti çöktü mü? 9 Ağustos Son Dakika Yemeksepeti poblem mi var?Mı? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! SWE hangi ülke? 2024 Olimpiyatlar SWE açılımı ne? Maçlar neden geç başlıyor? Bu sezon maçlar neden geç saate başlıyor? Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda? GS Hatayspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Türkiye Brezilya maçı ne zaman? Türkiye voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Instagram açıldı açılacak! SON DAKİKA! Instagram açıldı mı? 9 Ağustos bugün Instagram açılacak mı? Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Buse Naz Çakıroğlu kaç yaşına, nereli, branşı ne? Buse Naz Çakıroğlu maçı ne zaman, rakibi kim? Buse Naz Çakıroğlu'nun final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? 10-11 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 10-11 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Hüseyin Yayman kimdir, nereli? TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman kaç yaşında?
title