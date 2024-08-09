Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Kerem Aktürkoğlu transfer oldu mu, olacak mı? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kerem Aktürkoğlu transfer son durum ne? Son dönemde adı İspanyol ve Rus kulüpleriyle anılan Kerem Aktürkoğlu transfer süreci gündemde merak edilen konulardan. İşte Kerem Aktürkoğlu ve transfer süreci ile ilgili son gelişmeler haberimizde…

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFER OLDU MU?

Son dönemde adı İspanyol ve Rus kulüpleriyle sıkça anılan Kerem Aktürkoğlu için en ciddi teklifin Spartak Moskova'dan geldiği öğrenilmişti.

Spartak Moskova, milli futbolcu için Galatasaray'a 13 milyon euroluk bir teklifte bulunmuştu. Sarı-kırmızılı kulüple bu konuda anlaşmaya varıldığı ve Spartak Moskova'nın Aktürkoğlu ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edilmişti. Yıldız futbolcunun menajeri William D'Avila, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile Spartak Moskova arasında anlaşma sağlandı, ancak oyuncunun kişisel şartları konusunda henüz bir uzlaşmaya varamadık." ifadelerini kullanmıştı.

Sport-Express'e konuşan D'Avila, Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova kapısının kapandığını dile getirdi. Menajer D'Avila, "Kerem, Spartak Moskova'ya transfer olmayacak" dedi.

Galatasaray'da 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun herhangi bir takıma transfer olup olmayacağı henüz belli değil.