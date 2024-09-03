Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek?

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılacağı kesinleşti. Başarılı futbolcunun bonservis bedeli birçok kişi tarafından araştırılıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun hangi takımda forma giyeceği merak ediliyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? Detaylar haberimizde...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro bedelle Benfica'ya transfer olduğunu duyurdu. Ayrıca, Sarı-Kırmızılılar, milli futbolcunun gelecekteki olası satışından yüzde 10 pay alacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun transferi resmiyet kazandı. Milli futbolcu, Benfica'ya imza attı ve Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki oyuncunun transfer detaylarını KAP'a bildirdi.