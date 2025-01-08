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Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı?

Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı?
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Portekiz Lig Kupası'nda yarı final heyecanı yaşanıyor. Sporting Lizbon, Porto, Benfica ve Braga finale yükselebilmek için mücadele ediyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı?

Portekiz Lig Kupası'nda heyecan Benfica - Braga mücadelesiyle devam ediyor. Kupanın diğer mücadelesinde Sporting Lizbon Porto'yu 1-0 geçerken gözler Benfica - Braga eşleşmesine çevrildi. Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı?

KEREM AKTÜRKOĞLU NEDEN YOK, SAKAT MI?

Geçtiğimiz hafta ligde rakip olan Benfica ve Braga bu kez kupada karşı karşıya geliyor. Portekiz Lig Kupası yarı final mücadelesi Lizbon'da bulunan Estadio da Luz Stadyumu'nda oynanıyor.

Dr. Magalhães Pessoa Stadyumu'nda oynanan Benfica - Braga maçı 8 Ocak 2025 Çarşamba akşamı saat 22.45'te başladı. Kritik mücadeleyi ise Claudio Pereira yönetiyor.

İşte 11:

Kerem Aktürkoğlu neden yok, sakat mı?

Kerem yedekler arasında yer alıyor.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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