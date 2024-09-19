Uefa Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Benfica, Kızılyıldız ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bruno Lage yönetiminde yeni bir sayfa açan ve ilk maçını evinde Santa Clara'yı 4-1 yenerek kazanan Portekiz devi, zorlu deplasmanda 3 puan arayacak. Kerem Aktürkoğlu Kızlyıldız Benfica maçında oynuyor mu? Kerem Kızılyıldız maçında ilk 11'de mi?

KIZLYILDIZ BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Kızılyıldız- Benfica maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Kızılyıldız - Benfica mücadelesi TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tabii hem ücretli hem ücretsiz olarak izlenebilmektedir. Premium paketi aylık 99 TL'dir.

KEREM AKTÜRKOĞLU KIZLYILDIZ BENFİCA MAÇINDA OYNUYOR MU?

Kerem Aktürkoğlu, Benfica - Santa Clara karşılaşmasında gösterdiği performans ile Portekizli birçok taraftarın sevgisini kazanmıştı. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun Santa Clara'ya attığı gol, maçın açılış golü olmuştu.

Kerem Aktürkoğlu Kızlyıldız Benfica maçı ilk 11'inde yer alıyor.

İşte ilk 11: