Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile anlaşıp anlaşmadığı merak ediliyor. Transfer gündemine bomba gibi düşen genç futbolcunun transferi hakkındaki detaylar araştırılıyor. Transfer sezonunun hareketli geçtiği bu günlerde, "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye transfer oldu mu?" sorusuna dair gelişmeler netlik kazanmaya başladı. İşte 2025 yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu ile ilgili son durum...

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Haber Global'de yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe forması giyeceği günü iple çekiyor. Milli futbolcunun yakın çevresine, "Hiçbir tepkiden korkmam, çekinmem. Fenerbahçe forması giyeceğim. Çok istiyorum." dediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrıca, "Taraftarıyla, başkanıyla, hocasıyla buluşmaya az kaldı. Çok yakında buluşacağız." ifadelerini kullandığı iddia edildi.