Kerem Aktürkoğlu CANLI izle (Şampiyonlar Ligi 19 Eylül Perşembe)

Bugün, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için Kerem Aktürkoğlu'nun yeni transfer olduğu Benfica kulübü, Kızılyıldız'a konuk olacak. Peki, Kerem Aktürkoğlu CANLI izlemelinki var mı?

KIZILYILDIZ BENFİCA MAÇI SAAT KAÇTA?

Kızılyıldız Benfica maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

KIZILYILDIZ BENFİCA İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Kızılyıldız Benfica maçı 11'leri belli oldu:

Crvena Zvezda 11: Glazer, Seol, Spajic, Djiga, Mimovic, Katompa Mvumpa, Elsnik, Krunic, Duarte, Ivanic, Olayinka

Benfica 11: Trubin, Carreras, Otamendi, Silva, Bah, Orkun Kökçü, Florentino, Kerem Aktürkoğlu, Rollheiser, Di Maria, Pavlidis

KIZILYILDIZ BENFİCA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kızılyıldız Benfica maçı, Radomlje'da, Sports Park Radomlje Stadyumu'nda oynanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU MAÇI NASIL İZLENİR?

Kızılyıldız- Benfica maçı 19 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Kızılyıldız - Benfica mücadelesi TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tabii hem ücretli hem ücretsiz olarak izlenebilmektedir. Premium paketi aylık 99 TL'dir. İzlemek için tıklayınız

KEREM AKTÜRKOĞLU KIZLYILDIZ BENFİCA MAÇINDA OYNUYOR MU?

Kerem Aktürkoğlu Kızlyıldız Benfica maçı ilk 11'inde yer alıyor.