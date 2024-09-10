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Kerem Aktürkoğlu Benfica maçı ne zaman, CANLI izleme linki var mı? Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?

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A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta hat-trick yapan Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktüroğlu, Portekiz basınında gündem oldu. Peki, Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Kerem Aktürkoğlu Benfica maçı ne zaman, CANLI izleme linki var mı?

Portekiz spor basını, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 2. haftasında İzlanda'yı 3-1 yendiği maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine çıkardı. Kerem Aktürkoğlu Benfica maçı ne zaman, CANLI izleme linki var mı? Kerem Aktürkoğlu Benfica'da ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?

KEREM AKTÜRKOĞLU PORTEKİZDE GÜNDEM OLDU!

Müsabakanın ardından ise Portekiz spor basını, Benfica'nın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu manşetlerine çıkardı.

Record ve Ojogo gazeteleri Kerem Aktürkoğlu'nun başarısını manşetlerinden verirken, diğer gazeteler de iç sayfalarında geniş yer ayırdı.

"Ağız sulandırdı" ifadesini kullanan Record gazetesi, "Benfica'nın yeni transferi Kerem Aktürkoğlu'nun, Luz Stadı'na çıkmadan önce milli formasıyla büyük bir gösteri yaptığını" yazdı.

Kerem'in maç sonrasında yaptığı açıklamalarda "En alt liglerden geldim ve şimdi Benfica'dayım." şeklindeki sözü öne çıkarıldı.

PORTEKİZLİLER ÖVGÜYLE BAHSETTİ

Ojogo "Aktürkoğlu hat-trick yaptı.", Abola "Türkiye'nin İzlanda'ya karşı galibiyetinde Aktürkoğlu çok heyecan verici bir futbol ortaya koydu. Hat-trick yapan Benficalı futbolcunun rüya gibi performansı Türkiye'ye galibiyeti getirdi.", Publico "Aktürkoğlu, Uluslar Ligi'nden Bruno Lage'ye merhaba dedi." ifadelerini kullandı.

Yapılan yorumlarda "Benfica'nın forveti, ustaca bir futbolla Türkiye'yi galibiyete taşıdı. Aktürkoğlu artık Benfica'da yeni teknik direktör Bruno Lage'nin yanında antrenmanlara çıkacak ve sol kanatta ikinci forvet olarak kullanılabilir." denildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Benfica-Santa Clara Maçı, 14 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Benfica-Santa Clara Maçı, saat 22:30'da başlayacak.

Benfica ile Santa Clara arasındaki Portekiz Liga NOS maçı, S Sport Plus kanalından canlı maç izlenebilecek.

Benfica ve Santa Clara, karşı karşıya geleceği Portekiz Liga NOS maçı, Lisbon'da, Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu Milli Takım Portekiz İzlanda Benfica Futbol Spor

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