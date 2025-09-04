Kenan Yıldız kimdir? Kenan Yıldız kaç yaşında, nereli?

Kenan Yıldız'ın hangi takımlarda oynadığı, futbol kariyerinin nasıl başladığı ve yetenekleri futbolseverler tarafından öğrenilmek isteniyor. Kariyerindeki önemli dönüm noktaları ve gelecek hedefleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler, genç oyuncunun yükselişini yakından takip ediyor. Kenan Yıldız ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

KENAN YILDIZ KİMDİR?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya gelmiştir. Türk asıllı profesyonel futbolcu, orta saha mevkisinde görev yapmaktadır. Şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Yıldız, aynı zamanda Türkiye'yi alt yaş kategorilerinde milli takım düzeyinde temsil etmektedir. Futbola, doğup büyüdüğü şehrin takımı olan Jahn Regensburg'un altyapısında başlayan Kenan Yıldız, burada iki yıl forma giydi. Gösterdiği performansın ardından Almanya'nın dev kulüplerinden Bayern Münih'in dikkatini çekti.

2012 yılında, henüz 7 yaşındayken Bayern Münih altyapısına katıldı. Alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yaptı ve performansıyla ön plana çıktı. 19 Yaş Altı Takımı'na kadar yükselen Kenan, altyapı kariyeri boyunca toplam 20 maça çıktı; 6 gol atıp 8 asist yaptı. Ancak Temmuz 2022'de sözleşmesi sona erdi ve kulüple yeni bir anlaşma sağlanmadı. Kenan Yıldız, 12 Temmuz 2022 tarihinde İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yıldız, Juventus'un hem genç takımlarında hem de A takıma yakın bir pozisyonda gelişimini sürdürmektedir.

KENAN YILDIZ KAÇ YAŞINDA?

Kenan Yıldız, 4 Mayıs 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg şehrinde dünyaya gelmiştir. 2025 yılı itibarıyla 20 yaşına ulaşan genç futbolcu, kariyerine oldukça erken yaşlarda başlamış ve hızla profesyonel arenada dikkat çekmiştir.

KENAN YILDIZ NERELİ?

Kenan Yıldız, Almanya'nın Regensburg şehrinde doğmuştur ve burada dünyaya gelmiştir. Ancak Türk kökenli bir aileden gelmektedir. Hem Almanya'da yetişmiş hem de Türkiye'yi alt yaş millî takımlarında temsil eden Kenan Yıldız, bu iki kültürün etkisiyle hem Avrupa hem de Türk futbolunun genç yetenekleri arasında yer almaktadır.

KENAN YILDIZ EVLİ Mİ?

Kenan Yıldız hakkında kamuya açık bilgilere göre, şu anda evli değildir. Genç futbolcu kariyerine odaklanmış durumdadır ve özel hayatıyla ilgili detaylar genellikle basına yansımamaktadır. Eğer güncel bir durum değişikliği olursa, resmi kaynaklardan veya güvenilir haberlerden takip etmek en doğru yol olacaktır.