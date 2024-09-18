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KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE) Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı?

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KENAN YILDIZ GOL ANI VİDEO İZLE! Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 1. haftasında takımının PSV ile oynadığı maçta ilk golünü attı. Yıldız'ın attığı gol, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk golü oldu. Kenan Yıldız'ın performansı maça damga vurdu.

İtalya'nın köklü kulübü Juventus, sahasında Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaştı ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, maçın 21. dakikasında takımının ilk golünü kaydederek önemli bir katkı sağladı. Kenan, bu performansıyla UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi ve Devler Ligi'ndeki ilk golünü atmış oldu. Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı? İşte detaylar...

JUVENTUS KAZANDI MI?

Juventus, Kenan Yıldız'ın da golüyle maçtan 3-1 galip ayrıldı ve PSV'yi mağlup etti. Kenan Yıldız'ın attığı nefis gol, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk golü oldu.

KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE) Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı?

KENAN YILDIZ JUVENTUS'TA İLK GOLÜNÜ ATTI

19 yaşındaki genç yıldız, bu golüyle Juventus tarihine de adını yazdırdı. Efsanevi futbolcu Alessandro Del Piero'nun rekorunu kırarak Juventus formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu unvanının yeni sahibi oldu.

KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE) Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı?

KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE) Kenan Yıldız Juventus'ta ilk golünü attı mı? Juventus kazandı mı?

KENAN YILDIZ GOL ANI (VİDEO İZLE)

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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