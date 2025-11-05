Haberler

Kayyum atanan Investco Holding milyarlarca liralık halka açık şirketlere sahip

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve kara para aklama suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kayyum atanan İnvestco Holding milyarlarca liralık halka açık şirketlere sahip. 26 şirkette iştirak ve bağlı ortaklıkları bulunan İnvestco Holding'in sahipleri yüzde 55,75 oranında payla Mustafa Ünal, yüzde 24,25 ile Reha Çırak ve yüzde 9,99 ile Nihat Özçelik olarak öne çıkıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından Investco Holding'e yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerini kontrol ettikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici-düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri, farklı çevrelerden bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni sağlamaya çalıştıkları, daha önceki idari yaptırımları gizlemek adına saygın bir görüntü oluşturmaya uğraşarak tüm bu yöntemlerle kamusal ekonomik güveni sarstıkları, ayrıca bu yöntemlerle elde edilen haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için farklı işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla Hat Holding Anonim Şirketi ve Investco Holding Anonim Şirketi'nin mal varlıklarına ve ilgili şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.

Soruşturma çerçevesinde ayrıca, mali kayıtların muhafazası ve bireysel yatırımcının korunabilmesi için el konulan payların yönetimi hususunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İNVESTCO HOLDİNG'İN SAHİPLERİ KİMLER?

İnvestco Holding'in sahipleri yüzde 55,75 oranında payla Mustafa Ünal, yüzde 24,25 oranında payla Reha Çırak ve yüzde 9,99 oranındaki payla Nihat Özçelik olarak öne çıkıyor. Geri kalan yüzde 10,01 pay ise halka açık durumda.

26 ŞİRKETTE İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIK VAR

İnvestco Holding'in altında bulunan Verusa Holding A.Ş, Pan Teknoloji A.Ş, Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Investat Holding Limited, Investat US, Inc., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., İnnosa Teknoloji A.Ş., Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş., Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş., Uzertaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Global Mağazacılık A.Ş., Aldem Çelik Endüstri San. ve Tic. A.Ş., Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş., Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş., Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş., Core Engage Yazılım A.Ş., Kahve Diyari Pazarlama Sanayi ve Ticaret, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş., Zeroone Interactive Yazılım A.Ş., Erlab Teknoloji A.Ş. şirketleri bulunuyor. İçlerinde bazıları halka açık ve borsada işlem görüyor.

