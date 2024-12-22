Üye Girişi
Haberler
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü! 4 kişi hayatını kaybetti
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşmeden önceki son anları
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Bu adımlar ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını artıracak
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu
ABD ülkenin başkentine bomba yağdırdı

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki! Kayserispor ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının canlı, HD ve şifresiz izleme linki yayınlandı. Futbolseverler, bu önemli maçı canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

Süper Lig heyecanı hız kesmeden devam ederken, Kayserispor- Galatasaray maçı futbolseverler için büyük bir merak konusu oldu. Taraftarlar, "Kayserispor-Galatasaray maçı nasıl izlenir?" ve "Maç şifresiz izlenebilir mi?" sorularına yanıt arıyor. Bu kritik karşılaşma, hem puan durumu hem de şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyor. Kayserispor-Galatasaray maçı 22 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşiyor ve futbolseverlerin ilgisi canlı yayın linkleri üzerinde yoğunlaşmış durumda. Maçı HD kalitesinde ve kesintisiz bir şekilde izlemek isteyenler için detaylar haberimizde yer alıyor.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kayserispor-Galatasaray maçı bugün saat 16:00'da başlayacak.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından yayınlanacak.

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor : Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali, Kartal Yılmaz, Karimi, Bourabia, Boa Morte, Bahoken

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Ismail Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bein Sports kanalında yayınlanan maçları şifresiz izleyebilmek için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
img

Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
img

Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 200 liraya yükseltilecek
AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Zayıflamak için masaya yattı, midesi ters tarafta çıktı! 100 binde bir görülüyor
Doktorlar ameliyatta hastanın midesini bulamadı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
Türkiye'nin ünlü tekstil devi kapandı, 152 kişi işsiz kaldı
Türkiye'nin 68 yıllık tekstil devi kapandı, onlarca kişi işsiz kaldı
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup
Türkiye'yi terk etme kararı alan Seda Sayan'dan mektup

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle 22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 22 Aralık Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? MUĞLA'DA NE OLDU? Muğla'da hastaneye helikopter nasıl çarptı? Google Doodle ile Maanfasen Sürprizi maanfasen Doodle Ekranına Taşındı 22-23 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Aralık Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.