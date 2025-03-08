Kayserispor - Başakşehir FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'de bu sezon Başakşehir, oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 36 puan toplamıştı. Averaj farkıyla ligde 7. sırada yer alan takımın karşısına bu kez Kayserispor geliyor. Bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 5 galibiyet elde eden ve 9 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Kayserispor, 10 maçta ise mağlubiyet yaşayarak ayrılmıştı. 24 puanı bulunan takım, averajla, ligin düşme hattında 17. sırada bulunuyor. Futbolseverler de bu önemli maçın canlı yayın bilgilerini, başlama saatini ve hangi kanalda izlenebileceğini merakla araştırıyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, merak edilen o detaylar…

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu heyecan dolu mücadele, 8 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma, Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Kayserispor, kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet almak için sahaya çıkarken, Rams Başakşehir ise üst sıralara tırmanma hedefiyle hata yapmamak istiyor.

Kayserispor - Başakşehir FK maçı hangi kanalda

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu kritik maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçın başlama düdüğünden itibaren tüm gelişmeleri ve heyecan dolu anları beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecekler.

Kayserispor - Başakşehir FK maçı ne zaman