Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'deki tehlikeli gerginlikte ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
DEM Parti, 17 Mart'ta MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek

DEM Parti, AK Parti ve MHP'ye gidiyor! Tarih belli oldu
2 yaşındaki Rana'yı köpeklerin parçaladığı yerde yine anı görüntü

2 yaşındaki Rana'nın can verdiği yerde saatler sonra aynı manzara
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya tepki yağıyor

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı

Kayserispor - Başakşehir FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Kayserispor - Başakşehir FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 27. haftasında heyecan dorukta! Kayserispor, sahasında Rams Başakşehir'i ağırlıyor. Çağdaş Atan yönetimindeki Rams Başakşehir, ligin üst sıralarına çıkma hedefiyle bu kritik deplasmanda hata yapmamak istiyor. Ev sahibi Kayserispor ise kümede kalma mücadelesinde büyük önem taşıyan bu karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırmak amacında. Peki, Kayserispor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

Süper Lig'de bu sezon Başakşehir, oynadığı 24 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 36 puan toplamıştı. Averaj farkıyla ligde 7. sırada yer alan takımın karşısına bu kez Kayserispor geliyor. Bu sezon çıktığı 24 karşılaşmada 5 galibiyet elde eden ve 9 maçta sahadan beraberlikle ayrılan Kayserispor, 10 maçta ise mağlubiyet yaşayarak ayrılmıştı. 24 puanı bulunan takım, averajla, ligin düşme hattında 17. sırada bulunuyor. Futbolseverler de bu önemli maçın canlı yayın bilgilerini, başlama saatini ve hangi kanalda izlenebileceğini merakla araştırıyor. Peki, Kayserispor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, merak edilen o detaylar…

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu heyecan dolu mücadele, 8 Mart 2025 Cumartesi günü, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma, Kayseri'deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak. Kayserispor, kümede kalma yolunda kritik bir galibiyet almak için sahaya çıkarken, Rams Başakşehir ise üst sıralara tırmanma hedefiyle hata yapmamak istiyor.

Kayserispor - Başakşehir FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta?Kayserispor - Başakşehir FK maçı hangi kanalda

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu kritik maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçın başlama düdüğünden itibaren tüm gelişmeleri ve heyecan dolu anları beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecekler.

Kayserispor - Başakşehir FK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Kayserispor - Başakşehir FK maçı ne zaman, saat kaçta?Kayserispor - Başakşehir FK maçı ne zaman

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı
img

Eşine "Hakkını helal et" yazıp kaybolan öğretmenden acı haber geldi
img

Elleriyle beslediği köpekler 2 yaşındaki çocuğu parçaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alo fetva hattına günde 18 bin telefon geliyor! İşte en çok aramanın olduğu 3 il

İşte 'Alo fetva hattı'na en çok aramanın yapıldığı 3 ilimiz
Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Ancelotti'nin sildiği Arda için sürpriz karar
Aracını durdurup sokak röportajına dahil olan Suriyelinin ekonomi sitemi

Mikrofon uzatılan Suriyelinin sözleri gündem oldu: Türkiye bitti
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet

Annesini arabada bir adamla bastı, sonrası vahşet
İlber Ortaylı'nın cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kullandığı cep telefonunu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Ronaldo'nun 'Çok çirkinsin' dediği 'Adanalı Ronaldo'dan' cevap geldi

Ronaldo'nun "Çok çirkinsin" dediği Adanalı Ronaldo'dan yanıt gecikmedi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.