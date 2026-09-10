Kayıt dışı istihdam oranı ikinci çeyrekte yüzde 24,4 oldu

TEPAV İstihdam İzleme Bülteni ve TÜİK verilerine göre, 2026 yılının ikinci çeyreğinde toplam istihdam 32 milyon 656 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde yaklaşık 8 milyon kişi herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalıştı. Kayıt dışı istihdam oranı, yılın ilk çeyreğindeki yüzde 23,4'ten 1 puan artarak yüzde 24,4'e yükseldi. Böylece çalışan yaklaşık her dört kişiden biri sosyal güvenlik sisteminin dışında kaldı. İlk çeyrekte 7,4 milyon civarında olan kayıt dışı çalışan sayısı, ikinci çeyrekte yaklaşık 600 bin kişi arttı.

Yıllık karşılaştırmada kayıt dışılık oranında düşüş görüldü. 2025 yılının ikinci çeyreğinde 32 milyon 623 bin kişi istihdam edilirken yaklaşık 8,5 milyon kişi kayıt dışı çalışıyordu ve kayıt dışılık oranı yüzde 25,9 seviyesindeydi. Bir yıl sonra toplam istihdam yalnızca 33 bin kişi artarken kayıt dışı çalışan sayısı yaklaşık yarım milyon azaldı; oran da yüzde 25,9'dan yüzde 24,4'e geriledi. Oran, 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 26,9'a yükselmiş, yılın son çeyreğinde yüzde 24,6'ya inmiş, 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 23,4 ile son bir yılın en düşük seviyesine ulaşmıştı. Kayıt dışılık ikinci çeyrekte yeniden yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi