Kasımpaşa Galatasaray maçı CANLI izle! Kasımpaşa-Galatasaray maçı HD, donmadan izleme linki

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle", "HD ve kesintisiz maç yayını", "donmadan izleme linki" sıkça araştırılıyor. Kasımpaşa Galatasaray maçı nasıl izlenir, şifresiz izleme linki var mı? İşte detaylar...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşması, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacaktır.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Nuno.

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen.

OKAN BURUK SAHA KENARINDA OLMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi. TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

BEIN SPORTS ŞİFRESİZ Mİ?

Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Yasal ve güvenilir yayın için beIN Sports'un resmi web sitesini veya uygulamasını kullanabilirsiniz.