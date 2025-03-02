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Kasımpaşa Galatasaray maçı CANLI izle! Kasımpaşa-Galatasaray maçı HD, donmadan izleme linki

Kasımpaşa Galatasaray maçı CANLI izle! Kasımpaşa-Galatasaray maçı HD, donmadan izleme linki
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Kasımpaşa Galatasaray maçı CANLI izle! Kasımpaşa ve Galatasaray futbol takımları arasındaki heyecan dolu karşılaşma CANLI olarak yayınlanıyor. Maçı HD kalitesinde ve donmadan izlemek isteyen futbolseverler için izleme linki paylaşıldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Kasımpaşa Galatasaray maçı canlı izle", "HD ve kesintisiz maç yayını", "donmadan izleme linki" sıkça araştırılıyor. Kasımpaşa Galatasaray maçı nasıl izlenir, şifresiz izleme linki var mı? İşte detaylar...

KASIMPAŞA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşması, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 16:00'da başlayacaktır.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Nuno.

Galatasaray: Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen.

OKAN BURUK SAHA KENARINDA OLMAYACAK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa mücadelesinde takımının başında yer alamayacak. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Okan Buruk'a 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verdi. TFF Tahkim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilen Okan Buruk, cezasını Kasımpaşa maçında çekecek.

BEIN SPORTS ŞİFRESİZ Mİ?

Maç, beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak. Yasal ve güvenilir yayın için beIN Sports'un resmi web sitesini veya uygulamasını kullanabilirsiniz.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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