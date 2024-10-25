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Kaş Kınıkspor Eskişehirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç?

Kaş Kınıkspor Eskişehirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL LİGİ TFF Amatör Lig Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda kaç kaç?
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Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı öncesi Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. TFF Amatör Lig'in önemli mücadelelerinden Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Kaş Kınıkspor Eskişehirspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

TFF Amatör Lig 1. Grup'ta haftanın en önemli maçlarından Kaş Kınıkspor Eskişehirspor Spor maçı öncesi Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçına saatler kaldı. Peki, Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı hangi kanalda? Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kaş Kınıkspor Eskişehirspor CANLI İZLE!

KAŞ KINIKSPOR ESKİŞEHİRSPOR SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı, 27 Ekim Pazar günü oynanacak.

Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı, saat 14:00'te başlayacak.

KAŞ KINIKSPOR ESKİŞEHİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı henüz başlamadı.

KAŞ KINIKSPOR ESKİŞEHİRSPOR SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bölgesel Amatör Lig'de 27 Ekim Pazar günü deplasmanda Kaş Kınıkspor ile karşılaşacak Eskişehirspor'da, Siyah-kırmızılı yönetim, Kaş Kınık sahasının fiziki şartları ve saha zemininin uygun olmaması nedeniyle, TFF'ye başvurarak maçın oynanacağı sahayı değiştirdi. Eskişehirspor yönetiminin talebini uygun gören TFF maçı Fethiye Şehir Stadyumu'na aldı.

KAŞ KINIKSPOR ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kaş Kınıkspor Eskişehirspor maçı yayıncısı bulunmuyor.

KAŞ KINIKSPOR ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

AHMET İLKAY TÜRKYILMA Z(Hakem)

ABDÜLHAMİT AKAN (1. Yardımcı Hakem)

HALİL SONKAYA (2. Yardımcı Hakem)

MEHMET KAHRAMAN (Dördüncü Hakem)

MEHMET ÇEVİRGEN (Gözlemci)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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