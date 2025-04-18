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Kartal Yuvası'nda satılan ürün yasakladı, piyasadan toplatılıyor

Kartal Yuvası'nda satılan ürün yasakladı, piyasadan toplatılıyor
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Ticaret Bakanlığı, Beşiktaş Kulübü'nün resmi mağazası Kartal Yuvası'nda satılan bir çocuk sweatshirt'ünün güvenlik standartlarına uymadığını belirledi. 'Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt' isimli ürünün piyasadan toplatılmasına ve satışının durdurulmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, çocuklara yönelik ürünlerde yürüttüğü denetimler kapsamında Beşiktaş Kulübü'nün resmi mağazası Kartal Yuvası'nda satılan bir çocuk sweatshirt'ünün güvenlik standartlarına uymadığını tespit etti. "Beşiktaş Jr Kapüşonlu Sweatshirt" isimli ürünün piyasadan toplatılmasına ve satışının durdurulmasına karar verildi.

Bakanlık, yaptığı açıklamada ürünün çocuk giyimi için geçerli olan TS EN 14682 standardının 3.2.1 maddesine aykırı olduğunu belirtti. Söz konusu madde, küçük yaştaki çocuklara yönelik kıyafetlerde şapka, göğüs veya boyun bölgesinde işlevsel ya da süs amaçlı büzme iplerinin bulunmamasını zorunlu kılıyor.

Kartal Yuvası'nda satılan ürün yasakladı, piyasadan toplatılıyor

ÜRÜN TÜKENDİ

Kartal Yuvası'nda çocuk giyim kategorisinde 1.199 TL'ye satışa sunulan ve barkod numarası 8698520840811 olan sweatshirt'ün, çevrim içi mağazada "Hepsi satıldı" notuyla tükendiği görüldü. Buna rağmen Ticaret Bakanlığı, ürünün piyasadan toplanması kararını uygulamaya koydu.

DAHA ÖNCE DE BENZER UYGULAMALAR YAPILMIŞTI

Ticaret Bakanlığı, daha önce de Trabzonspor'un TS Club mağazasında satılan "Retro Kapüşonlu Sweat" ve MKE Ankaragücü Store'da satışa sunulan "D. Blue Sweat Shirt" isimli çocuk kıyafetlerini güvenlik açısından uygunsuz bularak toplatma kararı almıştı.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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