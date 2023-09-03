Kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic'in Ankaragücü maçında 11'de yer almayacağı belirtildi. Hırvat kalecinin hafif ağrıları olduğu ve bu sebeple maçta yer almayacağı öğrenildi. 28 yaşındaki eldiven, kariyeri boyunca hiç sakatlık yaşamamıştı.