Kariyerinde bir ilki yaşadı! Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic sakatlandı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic'in Ankaragücü maçında 11'de yer almayacağı belirtildi. Hırvat kalecinin hafif ağrıları olduğu ve bu sebeple maçta yer almayacağı öğrenildi. 28 yaşındaki eldiven, kariyeri boyunca hiç sakatlık yaşamamıştı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında başkent ekibi Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de yeni kaleci Dominik Livakovic'in hafif ağrılarının olduğu öğrenildi.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Hırvat kaleci Livakovic son antrenmanda ağrı hissettiğini teknik direktör İsmail Kartal'a ve sağlık ekibine bildirdi.
Milli ara öncesi risk almak istemeyen teknik direktör İsmail Kartal'ın Livakovic yerine kaleyi yine İrfan Can Eğribayat'a vermesi bekleniyor.
Kariyerinde daha önce hiç sakatlık yaşamayan Livakovic, milli aranın ardından Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile oynayacağı mücadelede kaleye geçecek.