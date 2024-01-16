Karateci Çocuk filmi oyuncuları kim? (KARATE KİD) Karateci Çocuk filmi konusu, oyuncuları ve Karateci Çocuk özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Karateci Çocuk filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Karateci Çocuk konusu, özeti ve Karateci Çocuk oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Karateci Çocuk filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Karateci Çocuk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karateci Çocuk filmini izleyecek olanların merak ettiği Karateci Çocuk konusu nedir, Karateci Çocuk oyuncuları kimler ve Karateci Çocuk özeti gibi konuları inceliyoruz.
KARATECİ ÇOCUK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Babasının ölümünden sonra Daniel annesi ile Newark'tan New Jersey'e taşınmıştır. Kaldıkları yerde kibar Okinawalı Bay Miagi ile tanışacaktır. Okuldan yeni arkadaşı Ali Mills ile kumsalda gezerken onun eski erkek arkadaşı ve Cobra karate okulunun en iyi öğrencisi Johnny ile başını belaya sokar. Bu çekişme ile süregelen olaylar sonucunda bir gün Daniel Johnny ve onun karate okulu arkadaşları tarafından dövülürken Bay Miagi'nin onu kurtarmasına kadar giden bir süreci başlatır. Miagi ilk sefer Daniel'ın onun sensei olması isteğini reddedecektir. Fakat Johnny ve arkadaşlarının intikam isteği üzerine onun hocası olmayı kabul eder.
Yönetmen: John G. Avildsen
Senaryo: Robert Mark Kamen
Oyuncular: Randee Heller, Martin Kove, Elisabeth Shue, Pat Morita, Ralph Macchio
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Karate Kid
Yapımcı Firma: Delphi Films
Yapım Yılı: 1984
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce, Japonca
Filmin Süresi: 126 dk.
Karateci Çocuk