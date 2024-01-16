Karateci Çocuk filmi oyuncuları kim? (KARATE KİD) Karateci Çocuk filmi konusu, oyuncuları ve Karateci Çocuk özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Karateci Çocuk filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Karateci Çocuk filmini izleyecek olanların merak ettiği Karateci Çocuk konusu nedir, Karateci Çocuk oyuncuları kimler ve Karateci Çocuk özeti gibi konuları inceliyoruz.

KARATECİ ÇOCUK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Babasının ölümünden sonra Daniel annesi ile Newark'tan New Jersey'e taşınmıştır. Kaldıkları yerde kibar Okinawalı Bay Miagi ile tanışacaktır. Okuldan yeni arkadaşı Ali Mills ile kumsalda gezerken onun eski erkek arkadaşı ve Cobra karate okulunun en iyi öğrencisi Johnny ile başını belaya sokar. Bu çekişme ile süregelen olaylar sonucunda bir gün Daniel Johnny ve onun karate okulu arkadaşları tarafından dövülürken Bay Miagi'nin onu kurtarmasına kadar giden bir süreci başlatır. Miagi ilk sefer Daniel'ın onun sensei olması isteğini reddedecektir. Fakat Johnny ve arkadaşlarının intikam isteği üzerine onun hocası olmayı kabul eder.

Yönetmen: John G. Avildsen

Senaryo: Robert Mark Kamen

Oyuncular: Randee Heller, Martin Kove, Elisabeth Shue, Pat Morita, Ralph Macchio

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Karate Kid

Yapımcı Firma: Delphi Films

Yapım Yılı: 1984

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce, Japonca

Filmin Süresi: 126 dk.

Karateci Çocuk