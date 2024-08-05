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Karaca Tekstil sahibi kim? Karaca Tekstil iflas mı etti? Karaca Tekstil konkordato mu ilan etti?

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Karaca Tekstil Sanayi iflasın eşiğinde mi? Karaca Tekstil konkordato mu ilan etti? Karaca Tekstil sahibi kim? Günümüz artan enflasyon ve ekonomik krizden etkilenen şirketlerden biri de Karaca Tekstil Sanayi oldu. Peki Karaca Tekstil iflas mı etti?

Karaca Tekstil sahibi kim? Karaca Tekstil iflas mı etti? Karaca Tekstil konkordato mu ilan etti? Karaca Tekstil nerede, kapandı mı? Karaca Tekstil Sanayi son durumu tüm detaylarıyla haberimizde…

KARACA TEKSTİL KİM?

Firmanın ihracat grup firması Erdoğan Tekstil - Akif Erdoğan ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ihracat firmaları içinde ilk 100 firma arasında bulunuyordu. 2007 yılında kurulan Akif Erdoğan Tekstil İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ihracat grup firması ile ihracatına devam eden Karaca tekstil sanayi ihracatını başta Avrupa ve Arap ülkeleri olmak üzere geniş bir pazarda sunuyordu.

KARACA TEKSTİL SANAYİ KONKORDATO MU İLAN ETTİ?

Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, 1995 yılından beri bölgenin en önemli halı üreticisi firmasıydı. Karaca Tekstil, yıllık 4 milyon metrekare üzerinde üretim yapıyordu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 29 yıllık dev halı firması, konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 1 yıllık konkordato kararı ile mali yapılanmasını yeniden düzenleme sürecine girdi.

Karaca Tekstil sahibi kim? Karaca Tekstil iflas mı etti? Karaca Tekstil konkordato mu ilan etti?

Betül Cirit
Betül Cirit
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