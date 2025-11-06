Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı
Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile 2-2 berabere kalan Karabağ'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, maç sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray'a destek olma çağrısı yaptı. Azerbaycanlı teknik adamın bu jesti, sosyal medyada hızla yayılırken, hem Türk hem de Azerbaycanlı futbolseverlerden büyük beğeni topladı.
- Karabağ teknik direktörü Kurban Kurbanov, Galatasaray'ın maçı olduğunu belirterek takıma destek olmaya gidileceğini söyledi.
- Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.
- Kurbanov'un sözleri sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverlerden beğeni topladı.
Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Chelsea ile 2-2 berabere kalan Karabağ, tarihi bir sonucun ardından sadece futboluyla değil, teknik direktörü Kurban Kurbanov'un sözleriyle de gündeme oturdu.
"HADİ GALATASARAY'A DESTEK OLMAYA GİDELİM"
Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, maçın ardından Türkiye'ye büyük bir jest yaptı. Kurbanov, " Galatasaray'ın maçı var, hadi Galatasaray'a destek olmaya gidelim" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Azerbaycanlı çalıştırıcının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hem Türk hem Azerbaycanlı futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Taraftarlar, "Bir millet, iki takım", "Gerçek dostluk bu" ve "Kardeşliğin en güzel örneği" yorumlarıyla Kurbanov'a destek mesajları yağdırdı.
KARABAĞ TARİHİ SONUÇ ALDI
Azerbaycan temsilcisi, Chelsea karşısında sergilediği mücadeleyle büyük takdir topladı. Bu sonuçla Karabağ, Şampiyonlar Ligi grubunda önemli bir puan alırken, Kurbanov'un maç sonu davranışı, futbolun sadece sahada değil dostlukta da kazanıldığını bir kez daha gösterdi.