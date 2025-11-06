Haberler

Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı

Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı Haber Videosunu İzle
Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile 2-2 berabere kalan Karabağ'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, maç sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray'a destek olma çağrısı yaptı. Azerbaycanlı teknik adamın bu jesti, sosyal medyada hızla yayılırken, hem Türk hem de Azerbaycanlı futbolseverlerden büyük beğeni topladı.

  • Karabağ teknik direktörü Kurban Kurbanov, Galatasaray'ın maçı olduğunu belirterek takıma destek olmaya gidileceğini söyledi.
  • Karabağ, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.
  • Kurbanov'un sözleri sosyal medyada gündem oldu ve futbolseverlerden beğeni topladı.

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Chelsea ile 2-2 berabere kalan Karabağ, tarihi bir sonucun ardından sadece futboluyla değil, teknik direktörü Kurban Kurbanov'un sözleriyle de gündeme oturdu.

"HADİ GALATASARAY'A DESTEK OLMAYA GİDELİM"

Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, maçın ardından Türkiye'ye büyük bir jest yaptı. Kurbanov, " Galatasaray'ın maçı var, hadi Galatasaray'a destek olmaya gidelim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Azerbaycanlı çalıştırıcının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hem Türk hem Azerbaycanlı futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Taraftarlar, "Bir millet, iki takım", "Gerçek dostluk bu" ve "Kardeşliğin en güzel örneği" yorumlarıyla Kurbanov'a destek mesajları yağdırdı.

KARABAĞ TARİHİ SONUÇ ALDI

Azerbaycan temsilcisi, Chelsea karşısında sergilediği mücadeleyle büyük takdir topladı. Bu sonuçla Karabağ, Şampiyonlar Ligi grubunda önemli bir puan alırken, Kurbanov'un maç sonu davranışı, futbolun sadece sahada değil dostlukta da kazanıldığını bir kez daha gösterdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Kargo uçağı kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

Ülkeyi yangın yerine çeviren kazada bilanço ağırlaşıyor
İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Sabah saatlerinde evlerinden alınan 4 gazeteci emniyete götürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıtaze vatandaş:

ah be garındaş keşke fenerbahçeli arkadaşlarda senin gibi düşünse, elin gevuru türk takımını hezimete uğratsa diye bekliyorlar

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtaze vatandaş:

bu yorumuda beğenmeyen fb li arkdaşlar merak etmeyin kanımız bozuk değil

yanıt0
yanıt1
Haber Yorumlarıslim shady:

Ş.liginde karabağ ı destekliyoruz zaten!

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Manchester City, Borussia Dortmund'u dağıttı! Haaland tarihe geçti

Bu adamı kim durduracak?
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.