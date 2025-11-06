Karabağ teknik direktörünün Galatasaray sözleri ortalığı yıktı

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Chelsea ile 2-2 berabere kalan Karabağ, tarihi bir sonucun ardından sadece futboluyla değil, teknik direktörü Kurban Kurbanov'un sözleriyle de gündeme oturdu.

"HADİ GALATASARAY'A DESTEK OLMAYA GİDELİM"

Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, maçın ardından Türkiye'ye büyük bir jest yaptı. Kurbanov, " Galatasaray'ın maçı var, hadi Galatasaray'a destek olmaya gidelim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Azerbaycanlı çalıştırıcının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hem Türk hem Azerbaycanlı futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Taraftarlar, "Bir millet, iki takım", "Gerçek dostluk bu" ve "Kardeşliğin en güzel örneği" yorumlarıyla Kurbanov'a destek mesajları yağdırdı.

KARABAĞ TARİHİ SONUÇ ALDI

Azerbaycan temsilcisi, Chelsea karşısında sergilediği mücadeleyle büyük takdir topladı. Bu sonuçla Karabağ, Şampiyonlar Ligi grubunda önemli bir puan alırken, Kurbanov'un maç sonu davranışı, futbolun sadece sahada değil dostlukta da kazanıldığını bir kez daha gösterdi.