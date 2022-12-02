Kamerun - Brezilya maçı CANLI izle! Kamerun Brezilya Dünya Kupası maçı canlı izle! Brezilya maçı canlı yayın izle!
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Kamerun - Brezilya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacaktır.
Kamerun - Brezilya maçı bugün (02.12.2022) oynanacak.
Kamerun - Brezilya maçı bugün saat 22.00'de başlayacak.
Kamerun - Brezilya maçı Lusail'da, Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak.